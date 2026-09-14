El Ayuntamiento de Santiago recibe al futbolista compostelano Borja Iglesias, campeón del mundo con la Selección Española, por ser "una referencia en deportes, una referencia en valores y uno de los nuestros"

"Siempre me he sentido orgulloso de Compostela, aún más hoy", dijo el futbolista Borja Iglesias durante su discurso en el Salón Rojo del Pazo de Raxoi, donde esta tarde tuvo lugar la recepción institucional en reconocimiento a sus éxitos deportivos y por su carrera desde el fútbol de base en Santiago hasta ser proclamado campeón del mundo con la selección española el pasado julio.

El evento, que contó con una amplia representación de todas las formaciones políticas de la corporación, fue presentado por la Concejala de Deportes, Pilar Lueiro, y presidido por la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, quien señaló que "hoy reconocemos a un campeón mundial que ha sido ejemplar en un deporte de élite, en un deporte exigente y competitivo, en el que hay que tener ambición, Pero también en lo que hay que tener un compromiso desde un punto de vista personal, empatía, solidaridad, amabilidad y generosidad."

Goretti Sanmartín subrayó el compromiso del futbolista compostelásico y su manera de defender sus valores y demostrar "que se puede ser de diferentes maneras". En este sentido, afirmó que "esto es algo que debe trasladarse a los niños que practican deporte porque, para tener una sociedad más igualitaria, necesitamos hombres libres y personas comprometidas y solidarias". La alcaldesa también le agradeció su compromiso con la lengua y su participación en la campaña del Ayuntamiento para promover el gallego en el campo deportivo "Ficha polo galego".

"Te recibimos como campeón pero también como uno de los nuestros", le aseguró Goretti Sanmartín antes de entregarle una botella de tierra de todos los campos de fútbol de Compostela con la leyenda "De la arena de los comienzos a la historia que escribiste". También le regaló una caja con la obra de Rosalía de Castro.

A su vez, Borja Iglesias agradeció el cariño y apoyo y expresó su orgullo como compostelo y gallego. "A los grandes amigos siempre digo que Galicia es un lugar especial y Santiago de Compostela aún más, y quiero agradecer todo el amor que recibo y todo el apoyo para vivir mi vida, tanto profesional como personalmente, al máximo."

Un mensaje que repitió desde el balcón de Raxoi delante de los aficionados reunidos en la plaza del Obradoiro y que dejó escrito en el Libro de Honor del Ayuntamiento de Santiago: "Con el máximo cariño y orgullo de un habitante de Compostela que disfruta de su pueblo cada día que camina por esta maravillosa ciudad."

La alcaldesa también tuvo palabras para su carrera de los equipos de La Salle, Santiago y Conxo, así como el apoyo familiar de su madre Maite, que le acompañó en la recepción de Raxoi, su padre Marcelino y su abuelo Argimiro.