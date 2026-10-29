Las víctimas de Angrois y Adamuz alertan de que «sin verdad, justicia e investigaciones independientes, las tragedias se repiten»

La plataforma de víctimas del accidente ferroviario de Angrois ocurrido en julio de 2013, y la asociación de afectados por el siniestro de Adamuz (Córdoba), registrado en enero de este año, han advertido de que «sin verdad, justicia e investigaciones independientes, las tragedias se repiten».

En un comunicado conjunto, ambos colectivos han trasladado su solidaridad a las víctimas del accidente de Toledo y han ofrecido su apoyo a los afectados. «Estamos a su disposición. Reclamamos responsabilidades y transparencia e independencia en las investigaciones», señalan.

«Sabemos, porque lo hemos vivido en primera persona, el sufrimiento y la incertidumbre que acompañan a una tragedia de estas características. Nos ponemos a su disposición. No están solos», añaden.

Las asociaciones sostienen que el accidente de Toledo «no es un hecho aislado, ni una desgracia imprevisible», sino que, a su juicio, refleja deficiencias en la gestión de la seguridad ferroviaria que los sucesivos gobiernos no han corregido tras los siniestros de Angrois y Adamuz.

«Ha vuelto a suceder y volverá a pasar, las causas son claras», advierten los colectivos, que denuncian la falta de avances suficientes en materia de prevención, transparencia y asunción de responsabilidades.

Las advertencias de Europa sobre la seguridad ferroviaria

Como primer argumento, las asociaciones recuerdan que, tras el descarrilamiento del Alvia en Angrois, la Unión Europea abrió dos procedimientos de infracción contra España por presuntos incumplimientos de la normativa de seguridad ferroviaria.

También destacan la auditoría realizada a Renfe y Adif cuyo contenido, según explican, consiguieron conocer en 2024 pese a las dificultades que atribuyen al Gobierno. El documento estuvo acompañado de una carta en la que la comisaria europea de Transportes trasladaba su preocupación por diversas deficiencias en el sistema ferroviario español.

Según recogen los colectivos, las conclusiones europeas apuntaban a que los sistemas de gestión de la seguridad de Renfe y Adif existían sobre el papel, pero no se comprendían ni se aplicaban correctamente por parte del personal.

Asimismo, señalan que no existía una conexión adecuada entre la evaluación de riesgos y su supervisión, lo que, según las conclusiones que citan, impedía determinar si los riesgos estaban realmente bajo control.

Críticas a la independencia de las investigaciones

El segundo motivo de preocupación de las asociaciones es la independencia de las investigaciones sobre los accidentes ferroviarios. Los colectivos sostienen que en España no se investiga de manera suficientemente independiente y recuerdan que la Comisión Europea cuestionó el cumplimiento de los requisitos de independencia y de la normativa comunitaria en la investigación de Angrois.

En este contexto, apuntan que se llegó a señalar la necesidad de realizar una nueva investigación sobre aquel accidente.

Además, aseguran que, durante un encuentro con víctimas celebrado en el Congreso el pasado octubre, funcionarios investigadores del siniestro de Adamuz expresaron su preocupación por la falta de transparencia en las pesquisas y denunciaron que los informes técnicos se modificaban en instancias superiores.

Las asociaciones lamentan que, a su juicio, se anteponga la ausencia de responsabilidades políticas, técnicas y judiciales a la seguridad y la vida de los pasajeros.

«Se puede elegir entre culpar o aprender, porque ambas son incompatibles», afirman. En su opinión, tanto en Angrois como en Adamuz, y ahora en Toledo, los gobiernos del PSOE y del PP han priorizado señalar a responsables sin autoridad para resolver los problemas, en lugar de aprender de los fallos de gestión.

Las víctimas reclaman aprender de otros países

Los colectivos rechazan que el error humano se considere, por sí solo, la causa de una tragedia en un sistema complejo y regulado como el ferroviario. A su entender, centrar la explicación en ese factor impide abordar posibles deficiencias estructurales y aumenta el riesgo de que se repitan accidentes.

Por último, las asociaciones destacan el caso de Japón como referente en seguridad ferroviaria y reclaman que España aprenda de su experiencia. Según señalan, desde la puesta en marcha de la alta velocidad japonesa en 1964 no se han registrado muertes ni lesiones graves de pasajeros en accidentes de este tipo.

Con estas reivindicaciones, las víctimas de Angrois y Adamuz insisten en que las investigaciones independientes, la transparencia y la asunción de responsabilidades son elementos fundamentales para esclarecer lo ocurrido y prevenir nuevos accidentes.