La Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural de Galicia advierte: "la praza do Obradoiro no es el lugar más adecuado para una acampada por ser Patrimonio de la Humanidad

El presidente de Apatrigal Carlos Henrique Fernández Coto respeta las motivaciones y protestas de los acampados en el Obradoiro, pero al mismo tiempo y desde el punto de vista patrimonial y como plaza Patrimonio de la Humanidad" la Praza do Obradoiro no es el lugar más adecuado para una acampada". Fernández Coto explica en ONDA CERO que "las administraciones deberían de ponerse de acuerdo, Concello, Xunta..." y "buscar otro sitio para este tipo de manifestaciones" porque la Praza do Obradoiro es Patrimonio de la Humanidad y "hoy es la vivienda, mañana los pensionistas, pasado la sanidad...."al tiempo que defiende la protección de la Plaza "kilómetro cero de Europa"