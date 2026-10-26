Santiago estudia retrasar el encendido de las luces de Navidad por la campaña electoral

El Ayuntamiento de Santiago de Compostela estudia retrasar el encendido de las luces de Navidad para evitar que coincida con el final de la campaña electoral. Así lo ha anunciado este lunes la portavoz del Gobierno local, Míriam Louzao, durante la rueda de prensa posterior a la junta de Gobierno local.

En el turno de preguntas, Louzao ha explicado que el Consistorio está valorando modificar la fecha inicialmente prevista, que coincidía con el último viernes de la campaña electoral.

«Estamos valorando cuándo podría ser más óptimo y adecuado, por supuesto dentro de los pliegos del contrato. En breves daremos la fecha. Probablemente tengamos que retrasarla porque estamos en campaña electoral y la idea es un poco escapar de ella», ha señalado.

La acampada del Obradoiro, otro factor a tener en cuenta

Además del calendario electoral, el Ayuntamiento está analizando otros condicionantes que podrían afectar a la instalación de la decoración navideña, entre ellos la acampada por la vivienda que permanece en la Praza do Obradoiro por tiempo indefinido.

Esta situación deberá tenerse en cuenta a la hora de colocar el árbol de Navidad y el resto de los elementos decorativos en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

El Gobierno local prevé anunciar en los próximos días la fecha definitiva del encendido de las luces, junto con el calendario de actividades programadas para las fiestas navideñas.