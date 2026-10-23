La empresa Kibus desarrollará la plataforma logística de Santiago

La alcaldesa Goretti Sanmartín ha anunciado que Kibus Distribución Alimenticia ha sido seleccionada para desarrollar el servicio de distribución de mercancías de la plataforma logística de Santiago. La propuesta de la Mesa de Contratación está previsto que se apruebe el próximo viernes.

Sanmartín ha calificado la iniciativa como un «paso gigante» para abordar uno de los problemas estructurales de la ciudad histórica. El objetivo es avanzar hacia un modelo de distribución más sostenible, reducir la presencia de vehículos comerciales y racionalizar el tráfico en las calles con mayor actividad económica.

La regidora ha explicado que el sistema actual se congestiona durante las primeras horas del día en plazas y calles con una elevada concentración de negocios. Frente a esta situación, el nuevo modelo permitirá centralizar la distribución y optimizar las cargas.

Según ha destacado, Kibus cuenta con experiencia en logística y distribución de productos alimentarios y trabaja desde 2023 con Inditex en el suministro a sus comedores. La empresa también incorpora al proyecto objetivos relacionados con la producción de proximidad, el fortalecimiento del sector primario y la reducción de residuos y del desperdicio alimentario.