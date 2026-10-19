El Concello de Santiago impone más de 99.000 euros en sanciones a Marcosa por graves infracciones en la reurbanización de la rúa García Lorca

El Gobierno Local ha acordado imponer sanciones por una suma de 99.082,74 euros a la empresa Marconsa por incumplimientos muy graves del contrato de reurbanización de la calle García Lorca (Fase I), que le fueron adjudicados en 2025.

Este acuerdo se alcanzó en una Junta de Gobierno Local extraordinaria (XGL) celebrada el pasado viernes 16 de octubre. La resolución del expediente acepta parcialmente las alegaciones presentadas por la empresa respecto a la gradación de la cantidad, y rechaza las demás. Así, se imponen dos sanciones: por un lado, una sanción por valor de 49.541,37 euros, por la parálisis de las obras sin causa suficientemente acreditada desde la reanudación del periodo contractual; Por otro lado, una multa de otros 49.541,37 euros por el incumplimiento reiterado de las órdenes del Ayuntamiento para la ejecución del contrato.

El Ayuntamiento ya había informado a la empresa de sus advertencias sobre las consecuencias contractuales de los retrasos en estas obras.

Por otro lado, en la sesión ordinaria de la XGL celebrada el lunes, se alcanzaron varios acuerdos en el ámbito de la adquisición. Entre ellos, el ingeniero técnico José Manuel Becerra Mayo fue designado responsable del contrato para el mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios de edificios y locales municipales, adjudicado a JOMAR SEGURIDAD SL.

También se aprobó la cancelación del endoso en el concepto de un bono definitivo constituido por la empresa ALCOMTE GALICIA, S.L. para responder al contrato de acondicionamiento del entorno del CSC de la Gracia, accesibilidad y mejora del área de juegos y del circuito biosaludable.

Asimismo, se validó la omisión de la función de intervención de las facturas de arrendamiento de vehículos policiales locales, lotes I y II, de la empresa GRUPIVAZGLE correspondientes a los meses de abril y mayo de 2026 (5420,80 euros).

Se ha aprobado una orden de continuidad a la empresa GARAJE CERVANTES 27, S.L., que gestiona el aparcamiento en la Plaza Vigo durante el tiempo estrictamente necesario para la finalización del expediente municipal que se está tramitando.

También se acordó solicitar al Consejo Provincial de La Coruña la prórroga del periodo de validez del acuerdo de cooperación para la financiación de las obras en el Estadio Verónica Boquete de San Lázaro.

Premios a la Excelencia Empresarial Agenda Urbana 2030

En cuanto a la promoción económica, el Consejo de Gobierno aprobó el nombramiento y convocatoria del jurado de la V edición de los Premios a la Excelencia Empresarial Agenda Urbana 2030 del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, que estará presidida por la concejala responsable de la Promoción Económica, María Rozas. También formarán parte del jurado: la representante de la Cámara de Comercio de Santiago de Compostela, Sandra Becerra; para la Asociación de Área Empresarial de Tambre, José Manuel Beceiro; para Spazio Coop. María del Mar Pernas; En nombre de USC, Eva López Barrio; como directora ejecutiva de la Agenda Urbana 2030 de Santiago de Compostela, María Cadaval; y en nombre del Departamento de Promoción Económica del Ayuntamiento de Santiago María Montserrat Agrelo, en su calidad de secretaria del jurado, con voz, pero sin voto.

Licenzas

La Junta de Gobierno Local concedió en la sesión ordinaria de este lunes licencias para la rehabilitación de una vivienda familiar en la Calle de López Ferreiro, 10; la rehabilitación de una casa unifamiliar en la Calle da Pedra Albeira, 10; y la reparación de la fachada y el tejado del edificio situado en la Calle de la Angustia, 28A.

También se autorizó la modificación de la nueva licencia de trabajo para el edificio de oficinas y el aparcamiento de la sede de COGAMI en la calle Vicente Risco (parcela EQ-este del Plan de Sectorización SUNP-4 As Cancelas); la rehabilitación energética de las fachadas y el tejado del edificio situado en la calle de Arzúa, 15; y la instalación de un sistema de aislamiento en las fachadas del edificio situado en el número 21 de la Avenida de Salamanca.

Convenios

El lunes, el Consejo de Administración aprobó acuerdos de colaboración con cuatro entidades sociales por un importe total de 65.500 euros. Concretamente, con la Federación Galllega de Baloncesto, valorada en 20.000 euros; con el Club de Atletismo Fontes do Sar, 30.000 euros; Special Olympics Galicia, por 3.500 euros; y la Federación Gallega de Teatro Amateur, por 12.000 euros.

Por otro lado, el plazo para justificar la ayuda a las asociaciones vecinales se ha prorrogado hasta el 11 de noviembre.