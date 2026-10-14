La alcaldesa de Santiago señala que la acampada "es un movimiento reivindicativo legítimo" y "hay que respetarlo" porque en el Obradoiro "no hay ningún problema"

La alcaldesa de Santiago Goretti Sanmartín defendió en ONDA CERO la acampada en la Plaza del Obradoiro que cumple su 14º día ampliando el número de tiendas de campaña reclamando "ua vivienda digna". Goretti Sanmartín señala que se trata de "un grupo de persoas que, de xeito pacífico e coidado emprendenderon unha acción reivindicativa". Con respecto a las declaraciones del presidente de Apatrigal poniendo el foco en que la plaza del Obradoiro es Patrimonio de la Humanidad, señala que no centrarse en la reivindicación de los acampados "o resto é desviar o foco de atención" y "non se pode separar unha cuestión de outra" al tiempo que insiste que "é un movemento reivindicativo lexítimo" y "que haxa colectivos que deciden emprender accións reivindicativas ó respeito hai que respetalo". La alcaldesa de Santiago señala que "teñen toda a lexitimidade e dereito, alí non hai ningún problema"