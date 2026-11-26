El grupo de Genética en Cáncer y Enfermedades Raras del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), vinculado a la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica (FPGMX), participa en tres estudios internacionales que analizan los efectos secundarios de la radioterapia en pacientes con cáncer de mama, próstata y pulmón. Los resultados han sido publicados en la revista científica Clinical and Translational Radiation Oncology.

La investigación forma parte de la cohorte internacional Requite y ha sido posible gracias a la colaboración de 472 pacientes tratados en el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela (CHUS).

La investigadora Ana Vega, responsable del proyecto Requite en España y coordinadora del grupo de Genética en Cáncer y Enfermedades Raras del IDIS y de la FPGMX, destaca la importancia de la participación de los pacientes para desarrollar estos trabajos. Su colaboración permitió recopilar información clínica, muestras biológicas, datos sobre los tratamientos y cuestionarios relacionados con la calidad de vida.

Según explica Vega, esta contribución ha permitido crear una infraestructura científica de gran valor que continúa generando resultados años después de finalizar el reclutamiento.

El objetivo principal de los estudios es mejorar los modelos predictivos que permitan identificar qué pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar efectos adversos tras recibir radioterapia.

Entre 2014 y 2017, el proyecto Requite incorporó a 4.438 pacientes con cáncer de mama, próstata y pulmón de 26 hospitales de ocho países, entre ellos España. El CHUS fue uno de los centros participantes.

La dimensión de esta investigación se refleja también en el volumen de información recopilada: más de 47.000 formularios cumplimentados por profesionales sanitarios, cerca de 55.000 cuestionarios respondidos por pacientes, más de 17.000 archivos de imagen médica y un biobanco con más de 4.400 muestras de ADN.

DIFERENCIAS EN LOS EFECTOS DE LA RADIOTERAPIA EN EL CÁNCER DE PULMÓN

Uno de los tres trabajos, cuyo análisis ha sido liderado por el equipo gallego, se centra en pacientes con cáncer de pulmón. El estudio incluye a 530 personas de distintos países, 88 de ellas tratadas en el CHUS, y evalúa los efectos secundarios asociados a la radioterapia, así como la fatiga y los niveles de actividad física.

Los resultados reflejan que los efectos adversos fueron poco frecuentes, aunque se detectaron algunas diferencias entre mujeres y hombres, especialmente en pacientes con la enfermedad en estadios iniciales y en mayores de 70 años.

En relación con la calidad de vida, las mujeres presentaron una mayor persistencia de la fatiga y menores niveles de actividad física.

Miguel Aguado, investigador del IDIS y de la FPGMX y responsable del análisis de este estudio, destaca la importancia de profundizar en las diferencias entre ambos sexos para comprender mejor cómo evolucionan los efectos secundarios y la recuperación de los pacientes.

El investigador considera necesario continuar analizando los factores que explican estas diferencias e incorporarlos al conocimiento sobre la respuesta individual a la radioterapia.

EVOLUCIÓN DE LOS EFECTOS SECUNDARIOS EN LOS CÁNCERES DE MAMA Y PRÓSTATA

Los otros dos estudios analizan los efectos de la radioterapia en pacientes con cáncer de mama y de próstata.

En el caso del cáncer de mama, la investigación incluye a 2.057 mujeres, de las que 100 fueron tratadas en el Hospital Clínico de Santiago. Los resultados muestran que los efectos secundarios agudos alcanzan su máxima intensidad al finalizar el tratamiento y disminuyen progresivamente durante el seguimiento.

Además, el trabajo identifica una menor frecuencia de efectos adversos moderados o graves con los esquemas de hipofraccionamiento, una modalidad que permite administrar la radioterapia en un menor número de sesiones.

Dos años después del tratamiento, las puntuaciones de calidad de vida de las pacientes eran similares o incluso superiores a las registradas antes de comenzar la radioterapia.

Por su parte, el estudio sobre cáncer de próstata analiza la evolución de los síntomas gastrointestinales y genitourinarios en 1.760 pacientes tratados mediante radioterapia externa y/o braquiterapia. De ellos, 284 recibieron tratamiento en el hospital compostelano.

La investigación recoge información tanto antes de iniciar la terapia como durante el seguimiento posterior, a partir de los datos aportados por los profesionales sanitarios y los propios pacientes.

Los resultados muestran una baja proporción de efectos adversos graves y ponen de manifiesto la importancia de recopilar información de manera estandarizada en la práctica clínica habitual.

Los tres trabajos contribuyen así a ampliar el conocimiento sobre las consecuencias de la radioterapia y a avanzar hacia tratamientos cada vez más personalizados, adaptados a las características y necesidades de cada paciente.