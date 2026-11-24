Un socavón de unos 12 metros cuadrados en la avenida de Barcelona, junto a la rotonda de acceso al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), ha obligado a modificar la circulación en la zona.

Según han confirmado fuentes consultadas por Europa Press, la Policía Local recibió el aviso de la incidencia a las 06:40 horas de este martes.

Durante la mañana, una excavadora ha comenzado a retirar el asfalto y a abrir el área afectada para evaluar el alcance de los daños. Una vez finalizados estos trabajos, se analizará el estado del terreno y se podrá establecer una previsión sobre el tiempo necesario para reparar la vía.

Además, por motivos de seguridad, está previsto retirar la farola más próxima al socavón. En el operativo trabajan de forma coordinada los distintos servicios implicados, entre ellos los de suministro de luz, gas y electricidad.

En cuanto a las restricciones de tráfico, permanece abierto el carril que conecta el CHUS con Romero Donallo, lo que permite la circulación de los vehículos que salen del centro hospitalario. El resto de la circulación se ve condicionado por los trabajos en la zona.

Por el momento, se desconoce el origen exacto del hundimiento. Las mismas fuentes han señalado que será necesario esperar a que concluyan los trabajos de inspección para determinar con precisión las causas de la incidencia