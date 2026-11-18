Dos centros educativos de Santiago de Compostela, el IES Xelmírez II y el IES San Clemente, tuvieron que ser desalojados tras recibir sendas amenazas de bomba que obligaron a activar los protocolos de seguridad.

Hasta el IES Xelmírez II se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local para intervenir tras la evacuación del alumnado y del personal del centro. Las amenazas fueron recibidas a través de correos electrónicos y para informar a las familias se envió una comunicación urgente a través de AbalarMóbil

La situación generó también preocupación en otros puntos de Galicia, donde varios centros educativos recibieron avisos similares y tuvieron que aplicar las medidas de seguridad correspondientes.

En Santiago, las fuerzas policiales investigaron el alcance de las amenazas para determinar si existía algún riesgo real. Finalmente, se confirmó que los avisos eran falsos, por lo que no se detectó ninguna amenaza real.