Las 200 trabajadoras del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) de Santiago reconocen estar preocupadas tras la adjudicación del contrato a la empresa Os Ventos. Así lo ha trasladado en ONDA CERO la presidenta del comité, Esther Goris, quien ha expresado la preocupación de la plantilla por los antecedentes de esta compañía.

Según explica Goris, Os Ventos es la misma empresa que prestó servicios en los centros socioculturales de Santiago y también en Ames, donde acabó siendo expedientada por el Concello y vetada hasta 2028 debido a sus reiterados incumplimientos. Entre las irregularidades señaladas figuran la falta de respeto a los descansos semanales de las trabajadoras y la reducción unilateral de sus jornadas laborales.

Ante esta situación, las trabajadoras aseguran que permanecerán expectantes ante el desarrollo del servicio y que estarán «vigilantes» desde el primer día para comprobar que se cumplen sus derechos laborales y las condiciones establecidas.

La adjudicación del contrato se aprobó en la última Xunta de Goberno. A partir de ahora, se abre un plazo de 15 días hábiles para formalizar el contrato. La previsión es que Os Ventos asuma la prestación del servicio el próximo mes de enero