Santiago adjudica a Os Ventos el nuevo contrato del SAF por más de 14,5 millones de euros

El Ayuntamiento de Santiago ha adjudicado definitivamente a la empresa Os Ventos el nuevo contrato del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que podrá entrar en funcionamiento a principios del próximo año.

Así lo anunció la portavoz del gobierno local, Míriam Louzao, tras la reunión de la Xunta de Goberno Local. Según explicó, ahora se abre un plazo de 15 días hábiles para la presentación de posibles recursos. Una vez superado este trámite, se dispondrá de un mes para formalizar el contrato.

La adjudicación asciende a un importe total de 14.548.763,32 euros. La empresa ha presentado una oferta de 24,99 euros por hora de servicio, IVA incluido, lo que supone un importe anual de 7.274.381,66 euros.

Entre los compromisos asumidos por la adjudicataria figura también el incremento de las jornadas del personal de atención directa en un 5% anual, tomando como referencia las jornadas parciales.

Luz verde a la rehabilitación de 17 calles

La Xunta de Goberno Local aprobó también este lunes el proyecto para rehabilitar los firmes de 17 calles del ámbito urbano. La actuación cuenta con un presupuesto superior a los 385.100 euros y un plazo de ejecución estimado de cuatro meses.

La previsión municipal es que los trabajos comiencen durante la próxima primavera.

Las intervenciones afectarán a Rial de Conxo, Poza Real de Arriba, Volta do Castro de Abaixo, Limpadoiro, los accesos al aparcamiento del Multiusos Fontes do Sar, Vite de Arriba, las vías de Granxa de San Lázaro, Cubelo, 25 de Xullo, Penamaría, Altiboia, Mallou, las vías de Lermo, Rúa do Carballo y las avenidas do Cruceiro da Coruña y Xoán XXIII.

Louzao señaló que el calendario de ejecución estará condicionado por la coordinación con las empresas suministradoras de los servicios afectados y por la organización del tráfico durante las obras.

Aprobación definitiva de la RPT municipal

Por último, el gobierno local aprobó definitivamente la relación de puestos de trabajo (RPT) del Ayuntamiento, una vez finalizado el período de exposición pública.

El documento incorpora las modificaciones acordadas en la Mesa Xeral de Negociación sobre las condiciones retributivas del personal de la Policía Local y de Bomberos, así como las recogidas en el cuadro de personal aprobado junto con los presupuestos municipales de 2026.

Durante el período de exposición pública se presentaron un total de 18 alegaciones, de las que cuatro fueron estimadas. Estas últimas estaban relacionadas con la denominación de determinados puestos y con los requisitos de titulación exigidos.