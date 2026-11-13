Comienzan las obras de renovación de la red de suministro en Rúa da Mira, en Amio

El próximo lunes está previsto que comiencen las obras de renovación de la red de suministro en Rúa da Mira, en Amio, con un plazo de ejecución de 4 meses y un presupuesto de 120.827 euros.

Antes del inicio de las obras, el concejal de Servicios Básicos y Obras, Xesús Domínguez, junto con el técnico municipal responsable y personal de la empresa contratista, celebraron una reunión abierta a todos los vecinos de la calle para explicar cómo se realizarán las obras e informar sobre los canales disponibles para resolver dudas y reclamaciones.

Esta acción implica la renovación de toda la red a lo largo del trazado de la calle y se suma a otras obras que se están llevando a cabo para mejorar el ciclo integral del agua, con el objetivo de mejorar la prestación de servicios públicos y reducir las necesidades de mantenimiento de la red.

Cabe recordar que este trabajo forma parte del Plan de Prevención de Fugas y que afecta a una de las zonas donde se han registrado más incidentes en los últimos años debido a roturas en la red de suministro, construida con fibrocemento.

Estas obras implicarán interrupciones del tráfico y modificaciones en el transporte urbano a partir del martes 17.