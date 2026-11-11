Comercios e inmobiliarias cerrados en Santiago en una mañana de movilizaciones secundadas por miles de personas mientras los polígonos industriales estuvieron parados dos horas esta mañana por la presencia de piquetes

Comercios e inmobiliarias del centro de Santiago han permanecido cerrados durante la mañana de este miércoles con motivo de las distintas manifestaciones convocadas en el marco de la huelga general, secundadas por miles de personas y que, hasta el momento, se han desarrollado sin incidentes reseñables.

Una de las imágenes más inusuales de esta lluviosa jornada se ha podido observar en la rúa do Franco, donde visitantes y peregrinos se han encontrado con bares, restaurantes y establecimientos comerciales cerrados al paso de las movilizaciones.

Los pocos negocios que inicialmente habían abierto sus puertas han ido bajando las persianas a medida que avanzaban los manifestantes. Además, numerosos locales han colocado carteles en sus escaparates con el lema 'Cerrado por folga xeral'.

La huelga también ha provocado el cierre durante la mañana de la plaza de abastos de Santiago, uno de los principales espacios comerciales de la ciudad.

Pese a las condiciones meteorológicas adversas, la lluvia no ha impedido que miles de personas saliesen a la calle para participar en las movilizaciones convocadas durante la mañana. Los participantes han reclamado, entre otras cuestiones, el acceso a una "vivienda digna".

Según fuentes policiales consultadas por Europa Press, las distintas manifestaciones han transcurrido hasta el momento "sin incidentes reseñables".

El presidente de los empresarios del Polígono del Tambre señala en ONDA CERO que si bien a primera hora los piquetes impedían el acceso de vehículos a los poligonos del Tambre y A Sionlla, lo que supuso una paralización de unas dos horas "desde las 10 de la mañana poco a poco se fue recobrando la normalidad" y "prácticamente están abiertas todas las empresas del polígono" debido al desplazamiento al centro de Santiago de los piquetes. Algunas personas fueron identificadas por la Policia e incluso a primera hora se produjeron algunos enfrentamientos y hasta cargas para garantizar la actividad del polígono frente a los piquetes que impedían el libre acceso de trabajadores. José Fernández Alborés señala que no tiene capacidad para comprender las motivaciones de esta jornada de huelga general.

El presidente de Compostela Monumental y COCAHI lamenta en ONDA CERO que muchos comercios de la zona monumental hayan optado por cerrar sus puertas este miércoles "ante el miedo" que pueden provocar piquetes que van más allá de la información. El propio Bello cerró las puertas de su comercio en la rúa san Francisco pese a que había abierto esta mañana y ante la presencia de piquetes "lo más seguro es cerrar". José Manuel Bello comenta que "algunos piquetes son informativos y otros tienen mala uva. Ardieron contenedores en Meixonfrío, Volta do Castro, Fontes do Sar, Mestre Vitoria Miguez y en la rotonda de Clara Campoamor, según ingorman fuentes municipales a ONDA CERO mientras los piquetes cortaron diversos puntos de la ciudad como Galuresa o Porta do Camiño. Comerciantes de Santiago denuncian que la presencia de piquetes les ha obligado a cerrar los negocios: "ante el miedo, lo más seguro es cerrar para evitar incidentes"