La Xunta de Goberno acordó adjudicar el contrato negociado para la elaboración del proyecto y la gestión opcional de las obras de alumbrado en la Praza das Praterías por 121.000 euros (IVA incluido) . La empresa adjudicataria, Intervento 2 SL, destacó el también alcalde de Turismo, «fue seleccionada en el concurso internacional convocado en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística, que estamos desarrollando desde el Ayuntamiento en colaboración con la Dirección General de Turismo y el Ministerio de Turismo».

El jurado del concurso otorgó a la propuesta de Intervento 95 de 100 puntos posibles, considerando que resuelve las necesidades patrimoniales y las condiciones ambientales de la Ciudad Histórica, atendiendo con delicadeza a las sutilezas de la noche santiaguina. El concejal también señaló que "la finalización del proyecto, que Intervento deberá desarrollar en un plazo máximo de 7 meses y medio, aportará un nuevo atractivo al corazón de la Ciudad Histórica. Dispone de 2 meses y medio para elaborar el proyecto y luego 5 meses para ejecutarlo con su gestión técnica, plazo que podrá estar sujeto a modificaciones una vez entregado el proyecto.

El alcalde también destacó la adjudicación del contrato a la empresa Ouri Entretenimientos SL para la ejecución de un parque infantil y una zona de actividades biosaludables en las inmediaciones de la antigua estación de Berdía . El presupuesto adjudicado sitúa la inversión, incluida en el POS+ 2025, en 129.243,73 euros (IVA incluido).

La obra contempla una zona de juegos con una superficie de 269,42 m2, otra zona de instalaciones para hacer ejercicio con 275,89 m2 y un sendero peatonal intermedio de 89,08 m2. Incluirá dos balancines, un castillo hinchable tipo nido y un tobogán con estructura de castillo, cinco elementos para actividades biosaludables y un circuito de calistenia.

Asimismo, dentro de los puntos contractuales, se acordó prorrogar por un período de un año el contrato de servicio de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios de edificios y locales municipales suscrito con la empresa Jomar Seguridad SL, desde el 1 de diciembre de 2026 hasta el 30 de noviembre de 2027, con un gasto de 21.810,05 €.

Oraciones

En materia judicial, el Consejo de Administración tomó nota de la firmeza del fallo relativo al recurso contencioso presentado por la Asociación Hotelera contra la ordenanza que regula el impuesto sobre la estancia turística .

Como explicó Louzao, "el Tribunal Superior de Justicia rechazó por completo los siete motivos de impugnación presentados por Unión Hotelera, respaldando los argumentos de la representación municipal".

La resolución impone costes al Sindicato Hotelero. «Ya no cabe recurso alguno y queda demostrado de forma fehaciente que se cumplieron todos los requisitos legales en la elaboración del reglamento que sustenta la aplicación del impuesto sobre la estancia en Compostela», subrayó el concejal, quien también informó de «una nueva resolución favorable a la declaración de ineficacia de la comunicación previa de actividad y a la baja en el Registro Mercantil de un establecimiento de uso turístico en el marco del Plan Especial de la Ciudad Histórica».

Planificación urbana

En lo que respecta a cuestiones del ámbito de la planificación urbana, Míriam Louzao destacó en primer lugar la aprobación definitiva de los estatutos y bases de actuación de la Junta de Compensación de la finca SUND-4 Rebordaos 1 , en la zona de San Caetano, tras la aprobación en febrero de 2025 del plan parcial que organiza la zona, formulado por iniciativa privada.

El Plan Parcial estableció el sistema de compensación o concertación como el sistema de actuación, para el cual se aprueban ahora los estatutos y fundamentos que regirán la Junta de Compensación. Los promotores reúnen más del 50% de la superficie de la finca, que es el mínimo necesario, sin perjuicio de la posterior incorporación de más propiedades. El plazo para constituir la Junta de Compensación es de tres meses.

En segundo lugar, informó sobre la aprobación de la modificación específica del Plan de Sectorización de la SUNP-25 de Roxos en la parcela H1 para cambiar el uso característico hotelero a residencial. A partir de la publicación del anuncio sobre esta modificación en el Boletín Oficial de Galicia, en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, se abrirá un periodo de exposición pública de un mes.

En cuanto a permisos de ordenación del terreno, la Junta de Gobierno autorizó lo siguiente: la división de una vivienda en dos en la calle Santiago de Chile, 4; la adaptación de un local en planta baja para su uso como garaje en la calle Benéfica de Conxo, 42, y la renovación de elementos comunes del edificio situado en la calle Bautizados, 5-7.