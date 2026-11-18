La alcaldesa, Goretti Sanmartín, la concejala de Promoción Económica y Juventud, María Rozas, y la concejala de Fiestas y Deportes, Pilar Lueiro, presentaron los avances del programa navideño en una rueda de prensa este miércoles, que se convierte en el tercer festival en Santiago, marcado por los principales picheleiros.

“Se acerca el momento de que ‘La Estrella de Navidad’ vuelva a las calles”, dijo Goretti Sanmartín y recordó que prácticamente todos los departamentos municipales trabajan de forma interdisciplinaria para desarrollar este programa.

El alcalde presentó la imagen de la Navidad en Compostela, que vuelve a lucir la estrella de ocho puntas, la Estrella de Santiago, consolidando así la identidad de la ciudad. Este año, además, incorpora los rayos de luz del emblema del Ayuntamiento.

La fiesta de la iluminación

El alcalde hizo un llamado a la participación activa del barrio y animó a todos a participar al día siguiente 1 y ser protagonistas en el encendido de las luces, que contará con la actuación del Coro da Ra, con 50 voces y más de 30 años de experiencia en Santiago, y una propuesta de canto colectivo, con el lema "Compostela ilumina la Navidad en coro".

A las 18:30 horas dará comienzo el desfile, con dos recorridos que contarán con música y voces de Ultreira. Una formación partirá de Casas Reais y la otra del mercado navideño de Carreira do Conde. Al llegar al Obradoiro, se unirán para interpretar una última canción conjunta antes de dar paso a la actuación del Coro da Ra.

A las 19:00 horas, en el Obradoiro, se encenderán el árbol y las luces de la fachada del Pazo de Raxoi. Todos los asistentes están invitados a cantar “Nadal de Luintra” con el Coro da Ra. Para facilitar la participación, la letra de la canción se distribuirá en la plaza. Así, Goretti Sanmartín animó a la gente a sumarse al reto de “los habitantes de Santiago reuniéndose en su plaza más emblemática y uniendo sus voces en coro para dar la bienvenida a un tiempo, especialmente para los más pequeños, de ilusión y magia”.

Tras el encendido de las luces, se abrirá el parque infantil de Obradoiro, preparado por el departamento de Parques y Jardines, y se distribuirá chocolate sin gluten y sin lactosa.

Progreso del programa

La alcaldesa se centró en las "sorpresas" que se revelarán, pero también adelantó algunos de los principales eventos del programa navideño.

Además de la plaza Obradoiro como zona de juegos central, los más pequeños también podrán disfrutar de la Alameda, con una programación pensada para el público infantil.

El mercado navideño ha vuelto y la carpa de la Plaza Roxa se consolida como punto de encuentro para la música, la danza, la improvisación, la magia y los talleres, con un programa promovido principalmente por los departamentos de Cultura y Juventud.

Entre los clásicos de la Navidad en Compostela, la actividad "Estrellas y Deseos" el 30 de diciembre en el palco de la Alameda, la tradicional Ruada do Apalpador, los talleres de circo en la Casa das Máquinas, el jardín de los ocho puntos, la programación de la Tropa C en el Auditorio, el programa especial de los Centros Socioculturales (CSC), la Carreira de San Silvestre, la fiesta de Nochevieja o la tradicional Cabalgata de Reyes (Triple Ride).

Diversas actividades en toda la ciudad.

Por su parte, María Rozas dio cuenta de las actividades programadas a lo largo del mes, dirigidas a públicos diversos y repartidas por diferentes zonas de Santiago. Así, explicó que el Obradoiro y las carpas de la Praza Roxa y la Alameda siguen siendo los centros neurálgicos, pero que las actividades también llegan a otros espacios como el Centro Xove de la Almáciga, los CSC o la Carreira do Conde.

Los Centros Socioculturales ofrecerán más de 70 actividades, como talleres de cocina o decoración, y una amplia gama de artes escénicas repartidas por toda la ciudad.

“El objetivo es que todo el mundo tenga mucho que ver y hacer en Santiago durante todo el mes de diciembre, y que Compostela siga siendo un referente para esta forma de entender la Navidad como una celebración que piensa en todo el mundo, en la que participa todo el mundo”, dijo María Rozas.

Mercado navideño

El mercado navideño de Carreira do Conde se puede visitar desde el viernes 27 de noviembre hasta el 5 de enero. Además, del 21 de diciembre al 5 de enero, se añadirá el mercado navideño de la zona central.

La concejala de Fomento Económico y Juventud explicó que uno de los Mercados contará con 15 puestos y que un total de 90 expositores pasarán por ellos en diferentes turnos. Participarán empresas y artesanos de alimentación, adornos navideños, juguetes y regalos únicos, joyería y bisutería, marroquinería, ilustración, textiles y accesorios, cosmética y velas, así como cerámica y madera. También habrá stands de ONG con productos solidarios. «Prácticamente todos los expositores serán gallegos y la mitad de ellos de Santiago y su región», añadió María Rozas.

Propuestas para la juventud

María Rozas se centró en las propuestas dirigidas al público joven, que “tendrá una gran presencia en la programación navideña de este año”, señaló, y añadió que podrán disfrutar de los conciertos de Son Xove y las sesiones de vermut en la Praza Roxa, otras propuestas musicales en el Centro Xove da Almáciga y el Centro Sociocultural da Trisca; rutas musicales por la calle; y una celebración especial de Nochevieja para jóvenes.

Más allá de la música, la programación para jóvenes incluye diferentes pruebas por el casco antiguo para aprender sobre la historia de la ciudad, y volverán las Nochebuenas en colaboración con la asociación de Ítaca.

Iluminación navideña

A continuación, Pilar Lueiro hizo un recuento de la iluminación navideña, que incluye 2.935 metros de pasillos iluminados en las calles, 290 arcos, 296 motivos colocados en las farolas, seis carteles y ocho elementos únicos.

También incluye la colocación de dos sombrillas con guirnaldas en las plazas de Toural y Cervantes, dos cortinas de luz en las fachadas y la iluminación artística del Pazo de Raxoi, así como el árbol transitable de 20 metros de altura en la plaza de Obradoiro.

Además, habrá iluminación en la Praça das Praterías y en el antiguo edificio del Ayuntamiento de Cervantes, instalaciones en la Praça Roxa y la Praça de Galicia, la iluminación de 125 árboles, dos rotondas y los alrededores del Belén de Conxo, dos árboles tridimensionales de cinco metros y cuatro conjuntos de figuras terrestres tridimensionales, además de los elementos singulares en 23 parroquias.

Además de estos elementos contratados por el Ayuntamiento, está el trabajo de iluminación realizado por el Departamento de Turismo en el Paseo da Ferradura y la Plaza de la Quintana.

Navidad en el campo

La concejala de Fiestas anunció que este año se reforzará la programación en la Compostela rural. Además de los 23 puntos de iluminación con elementos únicos que se instalarán en las parroquias, se reforzarán actividades específicas en los CSC. En este sentido, destacó la incorporación del programa “Exploradores de Invierno”, que se desarrolla en los CSC de A Gracia, Marrozos, Figueiras, Bando, Laraño y Nemenzo con actividades para facilitar la reconciliación familiar durante las fiestas navideñas.

Además, este año el Ayuntamiento descentralizará algunas de las actividades específicas del programa navideño hacia las zonas rurales, lo cual se concretará en las próximas semanas.

Carrera de San Silvestre

Otra prueba clásica que crece año tras año en participación es la Carreira de San Silvestre, que en los últimos años ha contado con alrededor de 2200 inscritos. El responsable municipal de Deportes ha hecho un llamamiento a todos los deportistas de Santiago, de todas las edades y condiciones, para que agoten sus dorsales en 2026 y alcancen el reto de llegar a los 2500 inscritos.

"Animamos a todos a inscribirse y salir a las calles con espíritu deportivo y festivo para cerrar el año con humor, deporte y buenas vibras", concluyó.

Fiesta de Nochevieja

Finalmente, Pilar Lueiro informó que la fiesta de Nochevieja estará amenizada por la orquesta de Miramar e invitó a todos a disfrutar del programa completo que se desarrollará durante todo el mes de diciembre y hasta el Día de Reyes.