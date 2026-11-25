La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha explicado en una entrevista en Onda Cero que los trabajos en el socavón aparecido en la avenida de Barcelona avanzan con la reparación y la evaluación de los daños. El hundimiento, de aproximadamente metro y medio de ancho y un metro de profundidad, está siendo objeto de una intervención coordinada.

Sanmartín ha señalado que todavía se desconoce el origen del socavón, aunque apunta a que podría estar relacionado con las abundantes lluvias de los últimos días. La regidora ha destacado la coordinación de los trabajos y ha trasladado un mensaje de tranquilidad al confirmar que el incidente no afecta a la red de abastecimiento de agua y que sus consecuencias se limitan a la circulación.

Más inversiones para adaptar las infraestructuras a las lluvias

En relación con los episodios de inundaciones registrados en distintos puntos de la ciudad, como la rotonda de O Vieiro, la avenida de Lugo o un garaje de la avenida de Vilagarcía, Sanmartín ha advertido de que el cambio climático está provocando situaciones meteorológicas cada vez más adversas.

La alcaldesa considera que estas nuevas condiciones obligan a adaptar las infraestructuras municipales y pone como ejemplo las actuaciones realizadas en Pontepedriña, donde se instalaron pavimentos drenantes para mejorar la absorción del agua.

El nuevo contrato de autobuses, a partir del 15 de diciembre

Por otra parte, Goretti Sanmartín también se ha referido a los problemas de frecuencia del transporte urbano, especialmente en la línea de Os Tilos y en la línea 6 de San Marcos, sobre la que varios usuarios han denunciado que lleva varios días sin prestar servicio con normalidad.

La alcaldesa confía en que la situación mejore con la entrada en vigor del nuevo contrato de autobuses, prevista para el próximo 15 de diciembre. Según ha explicado, el nuevo servicio supondrá «un antes y un después», con mayor control sobre las incidencias, nuevos vehículos y mejores frecuencias.

Sanmartín reconoce que el actual contrato lleva muchos años en una situación precaria y asegura que el Concello trabajará para corregir los problemas existentes hasta la puesta en marcha del nuevo servicio. Además, destaca que el nuevo modelo permitirá introducir modificaciones para adaptar las líneas a las necesidades de los usuarios.

La regidora espera que las incidencias de líneas como las de Os Tilos y San Marcos puedan resolverse antes del 15 de diciembre, fecha en la que, según ha asegurado, se abrirá una nueva etapa para el transporte público de Santiago.