El Ayuntamiento de Santiago ha abierto diligencias previas para investigar los incumplimientos detectados en la prestación del servicio de transporte urbano, una situación que podría derivar en sanciones contra la empresa concesionaria, Tralusa. Las irregularidades afectan principalmente a las líneas 1 y 6 y se producen a pocas semanas de la entrada en funcionamiento del nuevo contrato, prevista para mediados de diciembre.

El concejal de Movilidad, Xan Duro, ha informado este viernes de la apertura del expediente tras constatar un «gravísimo incumplimiento» de las condiciones del servicio. Según ha explicado, las inspecciones municipales han permitido comprobar que seis autobuses que deberían estar circulando permanecen parados, lo que reduce a 35 el número de vehículos operativos, frente a los 41 previstos.

Duro ha señalado que esta reducción está provocando la supresión de frecuencias en distintas líneas y ha cuestionado la explicación ofrecida por la empresa, que atribuye los problemas a un número anormalmente elevado de averías que comprometerían la prestación del servicio.

El edil ha recordado que la concesionaria no puede modificar unilateralmente las condiciones del contrato y ha subrayado que su participación en la UTE adjudicataria del nuevo servicio no la exime de cumplir sus obligaciones actuales. En este sentido, ha advertido de que la preparación para la puesta en marcha de la nueva red no puede perjudicar el funcionamiento del transporte urbano vigente.

Dos inspecciones detectan irregularidades en los autobuses

La empresa municipal de transporte urbano, Tussa, ha realizado dos inspecciones en las cocheras de Amio para comprobar la disponibilidad de los vehículos.

La primera tuvo lugar el pasado martes. En ella se localizaron nueve autobuses con averías de larga duración, otros dos rotulados conforme a los criterios del nuevo contrato que no podían incorporarse al servicio y cuatro vehículos adscritos a la concesión que no estaban en las cocheras ni cubriendo ninguna línea.

La segunda inspección se llevó a cabo este viernes a las 06.00 horas. En esta ocasión, los responsables localizaron diez autobuses averiados, cuatro vehículos con la nueva rotulación y otros tres adscritos al servicio que tampoco estaban en las instalaciones ni prestando servicio.

Ante las imágenes difundidas en redes sociales de autobuses estacionados en Amio, Duro ha aclarado que no todos los vehículos rotulados corresponden al contrato actual, ya que algunos están preparados para comenzar a operar con la nueva red.

Asimismo, el concejal ha trasladado su agradecimiento a los conductores y conductoras, que, según ha indicado, están soportando una presión añadida y las consecuencias de una situación que no es responsabilidad suya.

El Ayuntamiento exige medidas inmediatas a Tralusa

Tras la primera inspección del martes, el Ayuntamiento ya inició las diligencias previas para investigar los posibles incumplimientos. Ahora, después de los resultados de la segunda revisión, remitirá un requerimiento a Tralusa para que adopte «con carácter inmediato» las medidas necesarias que permitan recuperar la totalidad de las expediciones previstas y garantizar el cumplimiento de los horarios y frecuencias de cada línea.

Además, la empresa deberá entregar al Consistorio información detallada sobre los servicios que no se han realizado, los motivos concretos de las cancelaciones, los vehículos disponibles para prestar el servicio y las medidas que piensa poner en marcha para garantizar el funcionamiento de todas las expediciones.

El procedimiento permitirá determinar el alcance de los incumplimientos y, en su caso, establecer las responsabilidades de la concesionaria y las posibles sanciones correspondientes.