Unos 15 autobuses permanecen estacionados en las instalaciones de Amio a la espera de volver a incorporarse al servicio de transporte urbano de Santiago, después de haber sido pintados y de que se modificase su imagen exterior, según ha podido saber Onda Cero.

Se trata de vehículos que han prestado servicio en la capital gallega durante los últimos años y que ahora presentan una nueva imagen. Según la información recabada por Onda Cero, los trabajos de pintura se han realizado en Lugo.

Las matrículas permiten comprobar que se trata de autobuses de distintas antigüedades: el más antiguo data de 2011, mientras que el más reciente es de 2023. Todos ellos permanecen actualmente estacionados en Amio, pendientes de volver a entrar en servicio.

Esta situación coincide con las quejas de numerosos usuarios del transporte urbano, que denuncian la falta de autobuses suficientes para atender las necesidades de los compostelanos. Entre los problemas señalados figuran la ausencia de servicio a primera hora de la mañana, esperas de hasta una hora y media en algunas paradas y retrasos considerables en distintas líneas.

Por su parte, el Gobierno local mantiene que los problemas de disponibilidad de vehículos se deben a las averías que afectan a la flota.

La presencia de alrededor de 15 autobuses en Amio, ya pintados y con su imagen exterior renovada, abre interrogantes sobre cuándo está previsto que estos vehículos vuelvan a circular y puedan contribuir a reforzar el servicio de transporte urbano de Santiago.