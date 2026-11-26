Los usuarios de la línea 1 de los autobuses urbanos de Santiago, que conecta Boisaca con el Hospital Clínico, denuncian importantes retrasos en el servicio, con tiempos de espera que llegan a alcanzar entre una hora y una hora y media. Además, aseguran que en ocasiones llegan dos autobuses al mismo tiempo a las paradas, después de largos periodos sin servicio. Por su parte, usuarios de la línea 6 entre San Marcos y Os Tilos denuncian que por cuarto día consecutivo no han logrado subir al bus porque no ha llegado a su hora y han tenido que buscar otras alternativas.

Consultado por ONDA CERO, el Concello de Santiago explica que las incidencias se deben a varias averías que requirieron el traslado de vehículos al taller. Esta situación, según el gobierno local, obligó a reorganizar el servicio y las distintas líneas, provocando los retrasos que están sufriendo los viajeros.

Fuentes municipales reconocen, además, que actualmente hay menos autobuses disponibles, lo que está dejando frecuencias sin cubrir. El gobierno local asegura que ya ha urgido a la empresa concesionaria a adoptar medidas para recuperar la normalidad del servicio y solucionar los problemas que afectan a los usuarios