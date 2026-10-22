Las comunidades de vecinos del 47 y 49 de la avenida Romero Donallo denuncian a la persona sin techo que, supuestamente, prende fuego para calentarse en los bajos del inmueble

Vecinos de la calle Romero Donallo, en Santiago de Compostela, ha trasladado a Onda Cero su preocupación por la situación que se vive en un local abandonado situado en los bajos del número 47. Según denuncia, desde principios de mes un hombre sin hogar utiliza este espacio como refugio en unas condiciones que califica de «absolutamente lamentables», marcadas por la suciedad, la acumulación de basura y un aparente deterioro de su estado de salud.

La residente asegura que el problema va más allá de las condiciones de insalubridad. Según su testimonio, el hombre prende fuego en el interior del local prácticamente a diario, lo que ha obligado a los vecinos a alertar en numerosas ocasiones a la Policía Local, la Policía Nacional, los Bomberos y los servicios sanitarios.

Los vecinos temen que se produzca una tragedia

De acuerdo con el relato remitido a Onda Cero, la intervención de los servicios de emergencia permite resolver temporalmente cada episodio, pero la situación vuelve a repetirse. La vecina sostiene que los agentes y los efectivos desplazados les trasladan que tienen las manos atadas para adoptar otras medidas que permitan poner fin al problema.

La preocupación entre los residentes es creciente ante el riesgo que, según denuncian, supone la reiteración de los fuegos en un espacio abandonado situado en los bajos de un edificio residencial.

«Cualquier día el fuego va a ir a más o él va a aparecer muerto», advierte la vecina en su mensaje, en el que expresa tanto el temor por la seguridad de quienes viven en el inmueble como la preocupación por la situación de extrema vulnerabilidad del hombre.

Una situación de abandono que reclama una solución

La denuncia pone sobre la mesa dos problemas que conviven en este local de Romero Donallo: el riesgo que los episodios de fuego podrían representar para los vecinos y la situación de desamparo en la que, según el testimonio recibido, se encuentra la persona que ha buscado refugio en él.

La residente reclama una solución que permita evitar nuevos incidentes y atender a un hombre que, según describe, vive en unas condiciones muy precarias.

Por el momento, este relato vecinal no permite confirmar de forma independiente las circunstancias de cada intervención ni las medidas que podrían adoptarse. Los vecinos, sin embargo, trasladan su inquietud ante la repetición de los episodios y la posibilidad de que la situación termine con consecuencias graves.

La denuncia reclama una respuesta coordinada que permita abordar tanto la seguridad del edificio como la atención social y sanitaria que pudiera necesitar esta persona.

Desde el Gobierno Local de Santiago señalan que se está buscando una solución a través de Servicios Sociales