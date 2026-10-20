El gobierno local señala que este miércoles la rúa das Rodas tendrá de nuevo doble dirección como antes de la modificación del tráfico mientras la oposición señala que "era evidente que no iba a funcionar" el corte de tráfico de subida

El concejal de Mobilidade Xan Duro explica en ONDA CERO que este miércoles se recupera la doble dirección en la rúa das Rodas tras completarse el período de pruebas de la movilidad por Valle Inclán con el problema que supuso por retrasos en el transporte público. Xan Duro señala que han recibido felicitaciones por parte de la comunidad educativa.

El concejal de Obras Xesús Domínguez explica que "o autobús de baixada non terá ningún problema" aunque apunta a que "de subida dous buses non dan xitrado ó mesmo tempo" como principal inconveniente, para lo que ambos concejales creen que sería necesario una obra para mejorar la situación y cree que el paso elevado a la altura de la escuela infantil no creará inconvenientes en la circulación de buses.

El concejal del PP José Ramón de la Fuente criticó que "se hiciesen experimentos con gaseosa" estos meses y celebra "a volta á normalidade" en As Rodas con el doble sentido de circulación porque hasta el momento hubo "unha decisión que non se falou cos veciños".

La concejala del PSOE de Santiago Marta Abal expresa su agradecimiento "de que o goberno local entrara en razón" al volver a disponer As Rodas en doble dirección porque hasta el momento "era evidente que ono ía funcionar" la solución de tráfico de subida por Valle Inclán en lugar de As Rodas.

El periodo de pruebas en la nueva configuración de tráfico por las calles de As Rodas y Valle Inclán encontró dificultades para cumplir con las frecuencias del transporte público. Por esta razón, la rúa de As Rodas recuperará el tráfico de doble sentido esta semana.

Durante el periodo de pruebas, que comenzó en septiembre tras las obras de instalación del nuevo paso peatonal de As Rodas y finalizó el pasado 15 de octubre, se recopilaron datos que apuntan al retraso en la operación de las líneas 1, 4, 5, 6 y P1 del autobús urbano.

Este retraso se debe a la necesidad de instalar un semáforo para garantizar la seguridad en el giro de los autobuses procedentes de la calle Valle Inclán, que deben invadir el carril contrario para realizar esta maniobra, siempre que no se realice una intervención más silenciosa en la calle. El Departamento de Tráfico entiende que el impacto en las líneas municipales de transporte público no es aceptable, por lo que en estos días se retirarán los semáforos y se repintará la zona, de modo que a partir del miércoles 21 se recupere el tráfico bidireccional en la calle As Rodas.