La rúa das Rodas recuperará esta semana el doble sentido de circulación para evitar retrasos en el transporte público

El periodo de pruebas en la nueva configuración de tráfico por las calles de As Rodas y Valle Inclán encontró dificultades para cumplir con las frecuencias del transporte público. Por esta razón, la rúa de As Rodas recuperará el tráfico de doble sentido esta semana.

Durante el periodo de pruebas, que comenzó en septiembre tras las obras de instalación del nuevo paso peatonal de As Rodas y finalizó el pasado 15 de octubre, se recopilaron datos que apuntan al retraso en la operación de las líneas 1, 4, 5, 6 y P1 del autobús urbano.

Este retraso se debe a la necesidad de instalar un semáforo para garantizar la seguridad en el giro de los autobuses procedentes de la calle Valle Inclán, que deben invadir el carril contrario para realizar esta maniobra, siempre que no se realice una intervención más silenciosa en la calle. El Departamento de Tráfico entiende que el impacto en las líneas municipales de transporte público no es aceptable, por lo que en estos días se retirarán los semáforos y se repintará la zona, de modo que a partir del miércoles 21 se recupere el tráfico bidireccional en la calle As Rodas.