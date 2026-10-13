El gobierno de Santiago defiende la "reivindicación legitima" de los acampados en el Obradoiro donde "respetan en el lugar en el que están" mientras el PP alerta de los "riesgos en el Patrimonio"

La concejala de Medio Rural Pilar Lueiro defiende en ONDA CERO "a reivindicación xusta" de las personas acampadas en la Plaza del Obradoiro y añade que "están respetando o lugar onde están". El concejal de Segurida Ciudadana Xan Duro señala que no se pueden prohibiar las concentraciones publicas a no ser que "esté xustifdicado por alteracións ou perigo das persoas ou os bens" y "estas concentracións en lugares públicos se comunican"

La concejala del PSOE Marta Abal cree que "a acampada removeu conciuencias e puxo o tema da vivenda no debate público central" mientras el viceportavoz municipal del PP José Antonio Constenla cree que acampar en una plaza Patrimonio de la Humanidad "puerde tener sus riesgos" al tiempo que censura que el gobierno advirtiese de la prohibición a peregrinos y turistas de apoyarse en las columnas del pazo de Raxoi y ahora no advierte deterioro.