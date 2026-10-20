Las obras de reurbanización comienzan en el segundo tramo de la rúa García Lorca

La nueva sección de la acción cubre el segundo tercio del área, que corresponde al tramo central y más estrecho de la calle. Es una zona donde no hay continuidad en las aceras, por lo que la acción consiste, entre otras obras, en crear los itinerarios peatonales necesarios para dar continuidad a la caminata y mejorar la seguridad de las personas que se desplazan a pie.

Las obras, que comenzarán el miércoles 21 de octubre, comenzarán con la renovación de las redes de agua, saneamiento, iluminación y telecomunicaciones, para continuar con la renovación de aceras y aceras. Como en el resto de la calle, también se planifica la instalación de nuevo mobiliario urbano y la mejora de las zonas verdes. Estas obras se extenderán hasta el mes de febrero.

Cabe recordar que la reurbanización de la calle García Lorca incluye la mejora de la accesibilidad y funcionalidad en toda la zona, la mejora de la calidad del espacio urbano con nuevas zonas verdes y para la estancia y la socialización, así como la renovación integral de las redes de servicios.

En el primer tramo de la calle, donde ya se han hecho las conexiones de los bloques de viviendas con las nuevas redes, las obras de pavimentación en la superficie continúan avanzando.

El inicio de estas obras en el segundo tercio de la calle también implica cambios en la movilidad. Solo se permitirá el acceso peatonal a los residentes desde la avenida Castelao hasta la calle Guadalupe y desde la calle Irmandiños hasta la calle Celso Emilio Ferreiro, mientras que la calle Guadalupe, donde se encuentra la capilla del mismo nombre, también está aislada. También está prohibido aparcar en toda la zona de las obras durante su ejecución.