La compañía Norwegian pone a la venta la nueva ruta Santiago-Copenhague para la temporada de verano de 2027

Norwegian, la principal aerolínea de Noruega, ha puesto a la venta hoy la nueva ruta que conectará Santiago de Compostela con Copenhague durante los meses centrales de la temporada de verano de 2027. Los vuelos están a la venta desde el sábado 19 de junio hasta el miércoles 18 de agosto. Habrá dos frecuencias semanales, los miércoles y los sábados, para evaluar la acogida de la ruta.

La llegada del avión noruego Rosalía de Castro, con la primera ruta directa a los países nórdicos desde Compostela, es un claro ejemplo del nuevo modelo que se está implementando en el aeropuerto, comprometido con una mayor conectividad internacional mediante la atracción de aerolíneas de diferentes países que puedan abrir nuevos mercados directos tanto para el sector turístico de la ciudad como para todo el vecindario y la comunidad empresarial de Compostela.

El mercado danés representa un gran potencial para Compostela. En lo que va del año, Compostela ha recibido a casi 2500 personas procedentes de Dinamarca, una cifra muy significativa para un país con una población de alrededor de seis millones de habitantes. Pero, más allá del número de visitantes, el dato más relevante es el elevado gasto medio en sus viajes, lo que aportará un valor añadido a la ciudad en su conjunto.

Según un informe de tendencias para el mercado danés elaborado por Turespaña, el gasto medio por turista danés en sus viajes internacionales fue de 1.565 euros en 2024, una cifra muy relevante. En este sentido, cabe destacar que, si bien el principal motivo para viajar al extranjero en este mercado es el sol y la playa, con un 39%, el turismo urbano ya alcanza el 37%, con un creciente interés por la naturaleza y el turismo experiencial.

La llegada de Norwegian es un paso más que demuestra las múltiples posibilidades del cambio de modelo en el aeropuerto, que está permitiendo el crecimiento de su conectividad internacional.