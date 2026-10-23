Santiago realizará un simulacro de emergencia en el túnel de Cornes-Hórreo el martes 27 de octubre

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Ayuntamiento de Santiago de Compostela colaborarán este martes, 27 de octubre, en un simulacro de actuación y coordinación ante un siniestro en el túnel de Cornes-Hórreo, situado en la SC-20.

Según ha informado el Gobierno local en una nota de prensa, el ejercicio consistirá en simular la extinción de un incendio y la evacuación de heridos y usuarios del túnel, en un tramo de la vía que conecta el Polígono do Tambre con Milladoiro.

Con motivo de los preparativos y del desarrollo del simulacro, será necesario desviar el tráfico para garantizar la seguridad de los conductores y de los servicios de emergencia. Todos los desvíos estarán debidamente señalizados.

Cortes de tráfico entre las 10.00 y las 15.00 horas

La circulación por la SC-20 permanecerá cortada en ambos sentidos entre las 10.00 y las 15.00 horas del martes 27 de octubre.

El corte afectará al tramo comprendido entre la salida del punto kilométrico 6+000, en dirección a la rúa do Hórreo, y la salida del punto kilométrico 7+000, hacia las calles Romero Donallo y Amor Ruibal, que corresponden a los accesos de entrada y salida del túnel.

Se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con antelación y prestar atención a la señalización provisional durante el desarrollo del ejercicio.