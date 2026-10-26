Santiago aprueba el proyecto para rehabilitar el Pazo do Espiño por 1,2 millones de euros

l Gobierno local de Santiago ha aprobado este lunes, 26 de octubre, el proyecto para rehabilitar el Pazo do Espiño, situado en el barrio de Galeras. La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 1.199.302,83 euros y un plazo de ejecución previsto de 24 meses.

El documento ha sido redactado por José Ignacio López de Rego Uriarte y permitirá dar continuidad a la recuperación del inmueble, cuyas obras quedaron paralizadas en 2022, lo que ha hecho necesario elaborar un nuevo proyecto. La portavoz municipal, Míriam Louzao, ha indicado que será el concejal de Obras, Xesús Domínguez, quien detalle el alcance de la intervención.

La aprobación de este proyecto ha sido uno de los asuntos abordados en la reunión de la Xunta de Goberno Local, en la que también se ha acordado prorrogar el contrato vigente del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) a partir del 1 de noviembre y hasta la entrada en funcionamiento del nuevo contrato.

Según ha explicado Louzao, la prórroga actual finalizaba a finales de octubre y, ante la posibilidad de que el nuevo contrato no estuviese firmado para esa fecha, el Gobierno local ha optado por ampliar su vigencia para garantizar la continuidad del servicio.

Por otra parte, la portavoz municipal ha informado de que la licitación del contrato para la reparación y el acondicionamiento de muros tradicionales en los parques de Bonaval y Belvís ha quedado desierta, al no presentarse ninguna oferta dentro del plazo establecido.

Ante esta situación, el Gobierno local estudiará una nueva vía de tramitación para poder ejecutar las obras. En principio, se contempla recurrir a un procedimiento negociado, aunque todavía está por determinar si se realizará con publicidad o sin ella