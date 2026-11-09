Praza do Obradoiro

Denuncian la presencia de tiendas de campaña ancladas a las columnas del Pazo de Raxoi

El portavoz del PP de Santiago Borja Verea critica la falta de actuación municipal ante la acampada por la vivienda en la plaza del Obradoiro y exige al gobierno local que aclare si cuenta con autorización para ocupar este espacio.

Ramón Castro

Santiago de Compostela |

Lamentan la presencia de tiendas de campaña ancladas a las columnas del Pazo de Raxoi
Lamentan la presencia de tiendas de campaña ancladas a las columnas del Pazo de Raxoi | Onda Cero Radio

El portavoz municipal del Partido Popular en Santiago, Borja Verea, ha vuelto a cuestionar la continuidad de la acampada reivindicativa por la vivienda instalada en la plaza del Obradoiro. El dirigente popular reclama al gobierno local que explique si los participantes cuentan con autorización para permanecer en este espacio y denuncia lo que considera un trato diferente respecto al resto de la ciudadanía.

Verea también ha expresado su malestar por las imágenes de varias tiendas de campaña ancladas a las columnas del Pazo de Raxoi, una situación que, a su juicio, evidencia «la falta de actuación municipal».

El portavoz del PP considera necesario que se aplique la misma normativa a todos los ciudadanos y reclama al ejecutivo local que intervenga para recuperar la plaza del Obradoiro como espacio público para el conjunto de los compostelanos.

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