Repasamos con Tony Pérez la agenda gastronómica de la semana, con menús de Cuaresma, arroces y alcachofas como protagonistas
🎙️ Cada jueves, en 'Más de uno Vega Baja', puedes escuchar la sección 'Onda Gastronómica', con el comentarista gastronómico Tony Pérez y su forma de analizar todo lo relacionado con la restauración y la cocina de la Vega Baja
👉Analizamos la cena de hermandad de la hostelería torrevejense con los 'Tenedores de Oro', la semana de la Vega Baja en Menjars de la Terra, la 13ª edición de Arroces de Torrevieja, las jornadas gastronómicas y menús de Cuaresma en Orihuela y Torrevieja, y el Congreso de la Alcachofa en Almoradí