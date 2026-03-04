La Senda del Poeta en homenaje a Miguel Hernández se celebrará del 24 al 26 de abril con el apoyo del Ministerio de Cultura
👉El Ministerio de Cultura hará posible que se celebre una nueva edición de la Senda del Poeta durante el último fin de semana de abril. Una decisión que permite mantener uno de los homenajes más consolidados a la figura y obra de Miguel Hernández
🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', el portavoz de la plataforma ciudadana, 'Tu pueblo y el mío', Lucas López, avanza detalles de la próxima edición que mantiene el formato y discurrirá entre Orihuela y Alicante