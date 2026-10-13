Regresa a los Jardines del Auditorio de Torrevieja el ciclo 'Flamenco & Sal' con cinco espectáculos y una propuesta gastronómica más amplia

Los Jardines del Auditorio de Torrevieja acogerán el próximo 18 de octubre el inicio de la tercera edición de Flamenco & Sal, un ciclo que vuelve a unir flamenco, gastronomía y cultura mediterránea en un enclave singular, con las Salinas de Torrevieja como telón de fondo.

La nueva edición arrancará a las 12.00 horas, con apertura de puertas a las 11.00 horas, con ‘Gitanerías’, un espectáculo que reúne cante, guitarra, baile y percusión para ofrecer una mirada al flamenco desde su raíz más gitana. Juan Moreno a la guitarra, Antonio Heredia “Monillo” al cante, Yoni “Remache” y Saray “La Chaparra” al baile, junto a Xiki Jiménez en la percusión y la voz, protagonizan una propuesta marcada por la fuerza, la pasión y la autenticidad, que pone en valor la aportación artística del pueblo gitano al desarrollo del flamenco.

FLAMENCO Y GASTRONOMÍA, UNA EXPERIENCIA QUE SE AMPLÍA

Una de las principales novedades de esta tercera edición de Flamenco & Sal estará precisamente en su propuesta gastronómica. El ciclo mantiene la degustación gratuita de vino o cava que acompaña a los espectáculos e incorpora este año nuevas degustaciones de productos de dos firmas que se suman al proyecto: los aceites de Señorío de Relleu y los chocolates de Marcos Tonda.

De este modo, el público podrá disfrutar de una experiencia que combina el flamenco en directo con una selección de productos gastronómicos vinculados a la tradición y a la cultura mediterránea. Además, esta edición volverá a contar con los Spain Tasting Box, unos boxes de degustación de gastronomía española que podrán adquirirse online para completar la experiencia de Flamenco & Sal.

Como novedad, las personas que adquieran un Spain Tasting Box podrán también reservar una mesa para disfrutar de la degustación durante el evento, mediante un suplemento económico. Las plazas para esta opción serán limitadas y deberán reservarse previamente.

CINCO CITAS DE FLAMENCO EN LOS JARDINES DEL AUDITORIO

Tras ‘Gitanerías’, la programación continuará el 8 de noviembre con ‘Flamenco viene del Sur’, una propuesta que recorre diferentes palos del flamenco y reivindica la riqueza del folclore andaluz. El 22 de noviembre será el turno de ‘Santa Cruz’, del cuadro flamenco de La Guitarrería Santa Cruz, Tablao Flamenco, con una mirada al flamenco desarrollado en la provincia de Alicante.

La programación continuará el 19 de diciembre con ‘Tablao Flamenco’, una propuesta que reivindica el tablao como espacio natural del cante, el toque y el baile. El ciclo se cerrará el 26 de diciembre con ‘La Mar Flamenca’, un espectáculo en el que el Mediterráneo se convierte en fuente de inspiración para explorar el encuentro entre tradición y evolución dentro del flamenco.

Todas las propuestas de Flamenco & Sal se celebrarán a las 12.00 horas, con apertura de puertas a las 11.00 horas, manteniendo así el formato de encuentro entre espectáculo y gastronomía que caracteriza al ciclo. Las entradas tienen un precio de 15 euros y están disponibles online a través de culturatorrevieja.com y flamencoysal.es.

La tercera edición de Flamenco & Sal propone así cinco encuentros con el flamenco en directo en un espacio privilegiado de Torrevieja, incorporando nuevas experiencias gastronómicas y consolidando una propuesta que busca celebrar conjuntamente el arte, los sabores y la cultura mediterránea