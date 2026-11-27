BAUHAUS, referente en bricolaje, reformas, decoración y jardín, ha celebrado hoy el acto de coronación de estructura de su nuevo centro en Torrevieja, un proyecto que supondrá una inversión de 39 millones de euros y cuya inauguración está prevista para principios de marzo de 2027. Con la estructura y la cubierta del edificio finalizadas, la compañía afronta una nueva etapa en el desarrollo del proyecto, con el objetivo de iniciar la implantación comercial de la tienda el próximo mes de enero.

El acto ha contado con la presencia de Rosario Martínez Chazarra, vicealcaldesa de Torrevieja; Domingo Paredes, concejal de Hacienda y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Torrevieja; Bart Ginneberge, CEO de BAUHAUS España, y Marc Montemar, responsable de Obras y Mantenimiento de BAUHAUS España, así como de representantes de las empresas colaboradoras, proveedores y profesionales implicados en la construcción del nuevo establecimiento.

Durante su intervención, Bart Ginneberge ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Torrevieja desde el inicio del proyecto, destacando la voluntad de BAUHAUS de establecer una relación cercana y duradera con la ciudad. “No queremos ser únicamente una nueva tienda, sino formar parte de Torrevieja, contribuir a su desarrollo económico, generar oportunidades de empleo y establecer una relación cercana y duradera con sus vecinos y con el tejido empresarial de la zona”, ha señalado Bart Ginneberge, CEO de BAUHAUS España.

Una tradición que pone en valor el trabajo de las personas

Por primera vez en España, BAUHAUS ha incorporado a la construcción de uno de sus centros el tradicional acto de coronación de estructura, una celebración arraigada en Alemania y en otros países que conmemora la finalización de la estructura y la cubierta de un edificio, al tiempo que reconoce el esfuerzo y la dedicación de las empresas y profesionales que han participado en su construcción. “En BAUHAUS creemos firmemente que detrás de un trabajo bien hecho siempre hay personas comprometidas con lo que hacen”, ha destacado Ginneberge, quien ha puesto en valor la importancia de establecer relaciones sólidas y duraderas con proveedores y colaboradores, así como los tres valores fundamentales de la compañía: calidad, responsabilidad e integridad.

Tradicionalmente, esta celebración se simboliza mediante la colocación de una corona vegetal en lo alto del edificio, como expresión de protección y buenos deseos para su futuro. En Torrevieja, BAUHAUS ha querido vincular esta tradición a la identidad de la Comunitat Valenciana mediante la elección de un naranjo, símbolo de prosperidad y abundancia, que la compañía prevé ubicar en la terraza del área de descanso de su futuro equipo.

BAUHAUS Torrevieja, una nueva etapa hacia su apertura

Desde la colocación de la primera piedra, el pasado 16 de abril, el proyecto ha avanzado hasta completar la estructura y la cubierta del edificio. Durante las próximas semanas, los trabajos se centrarán en los cerramientos, las instalaciones técnicas y el acondicionamiento de los espacios interiores. “Nuestro objetivo es que, para el próximo mes de enero, podamos tener la tienda preparada para arrancar con la implantación. Esto supondrá un nuevo punto de inflexión en el proyecto. Pasaremos de estar construyendo un edificio a empezar a construir lo que realmente será nuestra tienda”, ha explicado Marc Montemar, responsable de Obras y Mantenimiento de BAUHAUS España.

Esta nueva fase permitirá dar forma a las diferentes secciones, instalar el mobiliario comercial, incorporar los productos y preparar los espacios destinados a la atención y el asesoramiento.

El nuevo establecimiento, ubicado en el sector La Hoya, sobre un terreno de 30.000 m², contará con una superficie total construida de 13.000 m². Con su apertura, BAUHAUS sumará su tercera tienda en la Comunitat Valenciana, junto a las de Paterna y Alfafar, reforzando su presencia en la región, donde alcanzará aproximadamente los 45.000 m² de superficie comercial.

Sobre esta etapa y las próximas actuaciones de BAUHAUS Torrevieja ha hablado en Onda Cero Vega Baja el responsable de obra, Marc Montemar

Cerca de 600 personas en el proceso de selección de BAUHAUS Torrevieja

En paralelo al avance de las obras, BAUHAUS continúa con la selección de los profesionales que formarán parte de su nueva tienda en Torrevieja, que contará con una plantilla prevista de aproximadamente 155 personas. Al finalizar esta semana, cerca de 600 personas habrán participado en las dinámicas de grupo impulsadas por la compañía durante el mes de noviembre, con la colaboración del Ayuntamiento de Torrevieja. El proceso de selección continuará abierto durante los próximos meses y contempla diferentes perfiles profesionales para las áreas de ventas, cajas, gestión de mercancías y puestos de responsabilidad, entre otros.

Bajo la premisa de que el talento no tiene edad, BAUHAUS apuesta por formar equipos en los que convivan diferentes generaciones, conocimientos y experiencias, ofreciendo oportunidades de empleo estable, formación continua y desarrollo profesional. Las personas interesadas en formar parte del equipo de BAUHAUS Torrevieja pueden contactar con el departamento de Recursos Humanos de la compañía a través del correo electrónico rrhh@bauhaus.es

El compromiso solidario del equipo BAUHAUS

En el marco de la celebración, BAUHAUS ha hecho entrega de un cheque por valor de 8.253,16 euros a la Fundación Ambulancia del Deseo, fruto de la sexta edición del BAUHAUS Corporate Challenge Europe, una iniciativa de ámbito europeo que promueve los hábitos de vida saludables y el compromiso social entre los equipos de la compañía, transformando los kilómetros recorridos a pie y en bicicleta en aportaciones solidarias.

En esta edición, el equipo de BAUHAUS España ha recorrido un total de 10.172,53 kilómetros, contribuyendo, por cuarto año consecutivo, a apoyar la labor de la Fundación Ambulancia del Deseo. La implicación de sus profesionales en esta iniciativa refleja los valores que comparten los equipos de BAUHAUS, donde el compañerismo, la responsabilidad y el compromiso con el entorno trascienden el ámbito laboral para contribuir a causas de impacto social. La entidad, con sede en Murcia, trabaja para hacer realidad los deseos de personas que, debido a su estado de salud, necesitan transporte especializado y asistencia sanitaria para desplazarse. En el acto de entrega del cheque han participado Carolina Cánovas, presidenta de la Fundación, y José Manuel Salas, director general de la entidad.

(De izq. a der.): Sr. Bart Ginneberge, CEO de BAUHAUS, Carolina Cánovas Martínez, Presidenta de Ambulancia del Deseo, José Manuel Salas, Director general de Ambulancia del Deseo, Lola Vilches, Responsable de Recursos Humanos de BAUHAUS España. | Foto: Eduardo García

Sobre BAUHAUS

BAUHAUS es la marca referente en bricolaje, reformas, decoración y jardín, presente en 19 países de Europa con más de 300 tiendas, 13 de ellas en España. Cuenta con más de 120.000 productos de la mejor calidad y al mejor precio, divididos en 15 secciones especializadas, que permiten ofrecer en un mismo centro todo lo que el cliente pueda necesitar. Todas sus tiendas ofrecen a sus clientes asesores profesionales para ayudarles a encontrar soluciones eficaces y sencillas, además de un servicio integral de instalaciones y reformas para todo tipo de proyectos. También dispone de un servicio especializado para el cliente profesional y el espacio Drive-In para acceder directamente con el vehículo hasta el producto y cargarlo más fácilmente.

El éxito de BAUHAUS reside en ofrecer el mejor servicio adaptándose a las necesidades del cliente y, por ello, apuesta por una experiencia omnicanal que va desde los centros físicos hasta la venta online, venta asistida telefónica y el servicio Click&Collect, mediante el cual se puede reservar el producto en el sitio web y recogerlo en la tienda física seleccionada. Todo para hacer que el proceso de compra sea cómodo y agradable para todos. La compañía promueve el valor humano de su plantilla, incentivando su desarrollo y promoción, y colabora con entidades sociales para dar oportunidades formativas a grupos en riesgo de vulnerabilidad. BAUHAUS España cuenta con centros en Barcelona, Gavà, Tarragona, Girona (Mas Gri y Centro), Málaga, Mallorca, Valencia (Paterna y Alfafar), Zaragoza, Madrid, Alcorcón, Leganés y la tienda online.