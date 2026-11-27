El Hospital Quirónsalud Torrevieja ha celebrado este mismo jueves la II Jornada de Cirugía Oncológica "Carcinomatosis Peritoneal: de la Paliación a la Curación", un encuentro científico que reunió a especialistas de referencia nacional para compartir conocimientos y analizar los avances que han revolucionado el abordaje de esta enfermedad en las últimas décadas. La jornada, organizada con motivo del 25º aniversario de la Unidad de Cirugía Oncológica del centro, puso sobre la mesa los retos actuales y las oportunidades que ofrecen las nuevas estrategias terapéuticas para pacientes con carcinomatosis peritoneal, una patología que hasta hace relativamente poco tiempo se consideraba una situación exclusivamente paliativa.

Durante la inauguración, el doctor Pere Bretcha Boix, jefe del Servicio de Oncología Quirúrgica del Hospital Quirónsalud Torrevieja, realizó un recorrido por la evolución del Servicio y destacó el cambio de paradigma que está viviendo esta enfermedad. "Durante años, la carcinomatosis peritoneal fue considerada una situación clínica con escasas opciones terapéuticas. Sin embargo, la evolución de la cirugía oncológica, la mejora en la selección de pacientes y el desarrollo de tratamientos multimodales nos permiten hoy ofrecer alternativas con intención curativa en casos adecuadamente seleccionados", señaló. Asimismo, recordó que "celebrar los 25 años de nuestra Unidad supone una oportunidad para reflexionar sobre todo lo que hemos avanzado en el tratamiento de la carcinomatosis peritoneal y, al mismo tiempo, poner la mirada en los retos que aún tenemos por delante".

La primera mesa de trabajo estuvo centrada en la selección del paciente y la evaluación integral, aspectos considerados fundamentales para optimizar los resultados clínicos. En ella participaron el doctor Iban Caravaca, la doctora María Carrillo García, el señor Darío García y el doctor Javier Lacueva, quienes analizaron cuestiones relacionadas con los criterios de selección, el papel de la radiología avanzada, la valoración de la resecabilidad y la importancia de la prehabilitación en estos pacientes.

Posteriormente, la mesa dedicada al tratamiento multimodal reunió a referentes nacionales como el doctor Joseba Rebollo, el doctor Pedro Cascales, la doctora Silvia Carbonell, el doctor Santiago González Moreno y el doctor Fernando López Mozos, quienes abordaron las últimas evidencias sobre la secuenciación de tratamientos, la cirugía citorreductora y las terapias intraperitoneales como la HIPEC, así como la necesidad de avanzar hacia protocolos cada vez más estandarizados y medibles

Uno de los principales consensos alcanzados durante el encuentro fue la importancia de que estos pacientes sean valorados por equipos multidisciplinares experimentados capaces de integrar cirugía, oncología médica, radiología y otras especialidades implicadas en la toma de decisiones. En este sentido, el doctor Pere Bretcha Boix destacó que "el abordaje de estos pacientes requiere equipos altamente especializados y una verdadera coordinación multidisciplinar. Jornadas como esta nos permiten compartir conocimiento, revisar la evidencia científica más reciente y seguir avanzando para ofrecer los mejores resultados posibles a nuestros pacientes".

La sesión concluyó con la presentación de casos clínicos multidisciplinares coordinados por la doctora Clara López de Lerma y la doctora Alba Fernández Candela, especialistas del Hospital Quirónsalud Torrevieja, quienes expusieron distintos escenarios clínicos relacionados con tumores de origen colorrectal, apendicular y ginecológico, favoreciendo el intercambio de experiencias y la discusión entre los asistentes

Con la celebración de esta segunda edición, el Hospital Quirónsalud Torrevieja refuerza su compromiso con la formación médica continuada, la investigación y la excelencia asistencial, consolidando el papel de su Unidad de Cirugía Oncológica como referente en el tratamiento de la carcinomatosis peritoneal y otras patologías oncológicas complejas.