Orihuela Sin Barreras pide al Ayuntamiento que se garantice el servicio de taxi adaptado y solicita más licencias de este tipo

La asociación Orihuela Sin Barreras ha reclamado al Ayuntamiento medidas para garantizar de forma permanente el servicio de taxi adaptado en el municipio tras recibir numerosas quejas de usuarios que, en las últimas semanas, no han podido desplazarse debido a averías simultáneas en los tres eurotaxis que prestan servicio en Orihuela. La entidad solicita la concesión de más licencias para este tipo de vehículos y la aprobación de una ordenanza que asegure su disponibilidad tanto en el casco urbano como en las pedanías y la costa.

La asociación también pide ayudas públicas para favorecer la adquisición y adaptación de estos vehículos, al considerar que su coste de mantenimiento es mayor, aunque prestan un servicio esencial para las personas con movilidad reducida. Aunque Orihuela supera actualmente el mínimo legal del 5% de licencias adaptadas, Belén Cascales, presidenta de la entidad, reclama una mayor implicación municipal y pone como ejemplo a Torrevieja, que ampliará su flota de eurotaxis con nuevas licencias recientemente adjudicadas.