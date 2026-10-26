reivindicación

Orihuela Sin Barreras pide al Ayuntamiento que se garantice el servicio de taxi adaptado y solicita más licencias de este tipo

👉 En las últimas semanas Orihuela Sin Barreras ha recibido numerosas quejas de usuarios que no han podido desplazarse con este medio debido a una coincidencia de averías en los tres taxis de este tipo que operan en el casco urbano y pedanías

🎙️ La entidad solicita la concesión de más licencias para este tipo de vehículos y la aprobación de una ordenanza que asegure su disponibilidad en todo el término municipal. También pide OSB ayudas públicas para favorecer la adquisición y adaptación de estos vehículos. De todo ello nos habla su presidenta, Belén Cascales

Onda Cero Vega Baja

Orihuela |

Orihuela Sin Barreras pide al Ayuntamiento que se garantice el servicio de taxi adaptado

La asociación Orihuela Sin Barreras ha reclamado al Ayuntamiento medidas para garantizar de forma permanente el servicio de taxi adaptado en el municipio tras recibir numerosas quejas de usuarios que, en las últimas semanas, no han podido desplazarse debido a averías simultáneas en los tres eurotaxis que prestan servicio en Orihuela. La entidad solicita la concesión de más licencias para este tipo de vehículos y la aprobación de una ordenanza que asegure su disponibilidad tanto en el casco urbano como en las pedanías y la costa.

La asociación también pide ayudas públicas para favorecer la adquisición y adaptación de estos vehículos, al considerar que su coste de mantenimiento es mayor, aunque prestan un servicio esencial para las personas con movilidad reducida. Aunque Orihuela supera actualmente el mínimo legal del 5% de licencias adaptadas, Belén Cascales, presidenta de la entidad, reclama una mayor implicación municipal y pone como ejemplo a Torrevieja, que ampliará su flota de eurotaxis con nuevas licencias recientemente adjudicadas.

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