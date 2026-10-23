Rosa Martínez (MUDIC): "La ciencia sirve para comprender el mundo en el que vivimos y para decidir con más conocimiento y libertad"

✅ Rosa Martínez nos habla hoy de un Taller de Física que está impartiendo el MUDIC con 120 chicos y chicas inscritos. En este taller se pone de manifiesto que fenómenos sorprendentes que parecen imposibles, tienen una explicación científica. Así, se explican conceptos fundamentales de la Física como la presión atmosférica, la fuerza, el equilibrio y el centro de masas, presentes en situaciones cotidianas. "La ciencia sirve para comprender mejor el mundo en el que vivimos y para decidir con más conocimiento y libertad", concluye Rosa Martínez.