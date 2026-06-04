ONDA GASTRONÓMICA

Nos sentamos a la mesa con Tony Pérez para saborear las jornadas 'Torrevieja y el Mar' y la Setmana Gastronòmica de la Nyora i el Llagostí de Guardamar

🎙️ Cada jueves, en 'Más de uno' Vega Baja, puedes escuchar la sección 'Onda Gastronómica', con el comentarista gastronómico Tony Pérez y su análisis de todo lo relacionado con el sector de la restauración en la Vega Baja

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

👉Esta semana, destacamos dos importantes eventos gastronómicos que se celebran en la Vega Baja: las jornadas 'Torrevieja y el Mar' que arrancan este viernes en Restaurante 'Las Villas' de Campoamor (Orihuela Costa) y la Setmana Gastronòmica de la Nyora i el Llagostí que se celebra en Guardamar del Segura hasta este domingo 7 de junio.

👉Y en calidad de sumiller, Tony Pérez, valora su asistencia al Salón Internacional de los Vinos Nobles, Generosos, Licorosos y Dulces, VINOBLE, celebrada recientemente en Jerez de la Frontera y anuncia varios eventos relacionados con el mundo del vino.

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