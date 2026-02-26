ONDA GASTRONÓMICA

Los hosteleros de Torrevieja reconocen a Tomás Arenas Mercader como Socio de Honor en los 'Tenedores de oro 2026'

🎙️ Cada jueves, en 'Más de uno Vega Baja', puedes escuchar la sección 'Onda Gastronómica', con el comentarista gastronómico Tony Pérez y su forma de analizar todo lo relacionado con la restauración y la cocina de la Vega Baja

👉Entre otros temas, hoy abordamos la cena de hermandad de los Tenedores de Oro en Torrevieja con Tomás Arenas como invitado. También la semana de la Vega Baja en Menjars de la Terra, la 13ª edición de Arroces de Torrevieja, las jornadas gastronómicas y menús de Cuaresma en Orihuela y Torrevieja, la presentación del Congreso de la Alcachofa en Almoradí y la celebración de Alcachofa Fest en San Fulgencio

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

