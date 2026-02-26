Los hosteleros de Torrevieja reconocen a Tomás Arenas Mercader como Socio de Honor en los 'Tenedores de oro 2026'
👉Entre otros temas, hoy abordamos la cena de hermandad de los Tenedores de Oro en Torrevieja con Tomás Arenas como invitado. También la semana de la Vega Baja en Menjars de la Terra, la 13ª edición de Arroces de Torrevieja, las jornadas gastronómicas y menús de Cuaresma en Orihuela y Torrevieja, la presentación del Congreso de la Alcachofa en Almoradí y la celebración de Alcachofa Fest en San Fulgencio