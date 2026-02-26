Antonio Robles, nuevo director provincial de Atresmedia Radio en Alicante

Atresmedia Radio ha nombrado a Antonio Robles nuevo director provincial en Alicante, responsabilidad desde la que dirigirá las emisoras de Onda Cero y Europa FM en Alicante, Elche, Marina Baixa y Vega Baja, consolidando la estructura territorial del grupo de comunicación en la Comunidad Valenciana.

Antonio Robles cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector de la comunicación y una sólida trayectoria dentro de Atresmedia. Entre 2004 y 2007 fue delegado de Movierecord en Alicante, liderando la comercialización de publicidad en salas de cine en la provincia. En 2007 se incorporó a Atresmedia como supervisor de ventas en la provincia de Alicante, dirigiendo los equipos comerciales del grupo y gestionando todos los soportes publicitarios operativos en ese momento, entre ellos las desconexiones regionales de Antena 3 y Onda Cero, además de las carteras del periódico ADN y de Movierecord.

En enero de 2021 tomó el relevo de Antonio Domínguez al frente de Onda Cero Alicante, tras el nombramiento de este último como director regional de la Comunidad Valenciana. En abril de ese mismo año asumió también la dirección de Onda Cero Villajoyosa (Marina Baixa), ampliando su ámbito de gestión en la provincia.

En la provincia de Alicante, Atresmedia Radio se ha consolidado como un referente informativo y publicitario, combinando la fortaleza de un gran grupo nacional con una clara vocación de proximidad.

A través de sus emisoras en Alicante, Elche, Marina Baixa y Vega Baja, el grupo mantiene un firme compromiso con la actualidad local, el tejido empresarial y la realidad social del territorio, ofreciendo una información rigurosa y cercana, así como soluciones de comunicación eficaces para empresas e instituciones. Su implantación provincial y su capacidad de conexión con la audiencia convierten a Atresmedia Radio en un actor clave en el ecosistema mediático alicantino.