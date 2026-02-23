"El pueblo de Miguel Hernández hará que la Senda del Poeta se celebre". Diferentes colectivos están organizando la XXX edición
👉La Senda del poeta en homenaje a Miguel Hernández "va a salir, quieran o no quieran". Así lo han confirmado desde diferentes colectivos ante la noticia de que el IVAJ no organizará la emblemática ruta que este año cumpliría su treinta aniversario conmemorando la llamada Primavera Hernandiana
🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja' ha participado este lunes el portavoz de la Plataforma 'Tu pueblo y el mío' en Orihuela, José Antonio Muñoz Grau rechazando los argumentos de la Generalitat para no organizar la Senda del Poeta