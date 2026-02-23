El corte de un tramo de la calle Ramón Gallud por obras de pluviales en Torrevieja se extenderá hasta Semana Santa
👉El tráfico en la calle Ramón Gallud se verá dificultado por el corte de un tramo donde se ejecutará la primera fase de mejora en la red de pluviales. La Policía Local de Torrevieja ha anunciado que la interrupción se mantendrá hasta antes de Semana Santa, afectando a conductores y transporte escolar
🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja' el Intendente de la Policía Local de Torrevieja, Óscar Cartón González, detalla las alternativas de circulación y las paradas de bus afectadas