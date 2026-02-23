ORIHUELA COSTA

Padres del 'Playas de Orihuela' denuncian que un 'bucle burocrático' retrasa contar con calefacción tras casi cinco meses

👉La Asociación de Familias de Alumnos (AFA) del CEIP 'Playas de Orihuela' mantiene la protesta diaria a las puertas del centro escolar hasta que dispongan de suministro de gas, se repare la caldera, y los escolares cuenten con calefacción. El anuncio de inversión de la Concejalía de Educación para el mantenimiento les genera dudas y hablan de un 'bucle burocrático' de las administraciones

🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja' lo ha contado Rosa Caballero, secretaria de la AFA del colegio en Orihuela costa

Pedro J. Llorach

Orihuela |

Familias de Alumnos del colegio 'Playas de Orihuela' piden acelerar trámites para que vuelva a funcionar la calefacción después de casi cinco meses
Familias de Alumnos del colegio 'Playas de Orihuela' piden acelerar trámites para que vuelva a funcionar la calefacción después de casi cinco meses | AFA CEIP 'Playas de Orihuela'
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer