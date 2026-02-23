Padres del 'Playas de Orihuela' denuncian que un 'bucle burocrático' retrasa contar con calefacción tras casi cinco meses
👉La Asociación de Familias de Alumnos (AFA) del CEIP 'Playas de Orihuela' mantiene la protesta diaria a las puertas del centro escolar hasta que dispongan de suministro de gas, se repare la caldera, y los escolares cuenten con calefacción. El anuncio de inversión de la Concejalía de Educación para el mantenimiento les genera dudas y hablan de un 'bucle burocrático' de las administraciones
🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja' lo ha contado Rosa Caballero, secretaria de la AFA del colegio en Orihuela costa