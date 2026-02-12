ONDA GASTRONÓMICA

Descubre las mejores combinaciones de pastelería artesanal con café, té o infusión en 'La semana más dulce' de Torrevieja

🎙️ Cada jueves, en 'Más de uno Vega Baja', puedes escuchar la sección 'Onda Gastronómica', con el comentarista gastronómico Tony Pérez y su forma de analizar todo lo relacionado con la restauración y la cocina de la Vega Baja

👉Hoy estamos en Torrevieja para comentar 'La semana más dulce' con José Ignacio Pastor, presidente de la Asociación de Empresas de Hostelería de Torrevieja, y Egoi Bello, gerente de Restaurante HB Torrevieja. También anunciamos las VII Jornadas Gastronómicas de Cuaresma en Orihuela

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

La Semana más Dulce
Jornadas Gastronómicas de Cuaresma de Orihuela
