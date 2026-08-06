SALUD CARDIOVASCULAR

¿Cómo afecta el calor a nuestro corazón? ¿Qué personas deben extremar las precauciones? Quirónsalud responde

👉 Con la llegada del verano y el aumento de la temperatura, el corazón se enfrenta a un esfuerzo adicional que puede pasar desapercibido para muchas personas. El calor intenso obliga al sistema cardiovascular a trabajar más para regular la temperatura corporal, una situación que puede resultar especialmente delicada en pacientes con hipertensión, insuficiencia cardiaca, arritmias o antecedentes de enfermedad cardiovascular. 🎤 Para conocer cómo afectan las altas temperaturas al corazón, qué personas deben extremar las precauciones y qué medidas pueden ayudarnos a prevenir complicaciones, hablamos con el doctor Vicente Massucco, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Torrevieja