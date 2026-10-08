Liga de fútbol en Segunda y Tercera Federación: Orihuela CF y SC Torrevieja buscan reaccionar en una jornada exigente

El Orihuela CF afronta este domingo 11 de octubre, a partir de las 11:30 horas, una nueva jornada de Segunda Federación con el objetivo de recuperar la confianza después de la contundente derrota sufrida la pasada jornada ante el CD Cieza (0-4).

El conjunto de René Martínez suma siete puntos después de cinco jornadas y se mantiene en la zona media-alta de la clasificación, aunque necesita volver a mostrar la solidez que le permitió comenzar el campeonato con buenos resultados. El desplazamiento a Ibiza no será sencillo, pese a que la Peña Deportiva atraviesa un momento complicado: el conjunto balear es colista, con un solo punto, después de haber encadenado cuatro derrotas y un empate en las cinco primeras jornadas.

La Peña Deportiva llega, además, después de perder por 3-2 ante el Valencia Mestalla. El partido será una buena oportunidad para que el Orihuela vuelva a sumar y deje atrás las dudas generadas por el último resultado. El encuentro está fijado para las 11:30 horas del domingo.

SC Torrevieja-Atlético Saguntino: volver a hacerse fuerte en casa

Por su parte, el SC Torrevieja recibe también el domingo, a las 11:30 horas, al Atlético Saguntino en el Nelson Mandela. El conjunto de Diego Piquero llega con seis puntos, después de haber ganado dos partidos y perdido los tres restantes. La última derrota, ante el CD Roda (2-0), frenó la progresión del equipo después de su victoria frente al Soneja.

El Atlético Saguntino se presenta con siete puntos, tras conseguir su segunda victoria de la temporada el pasado fin de semana frente al CD Utiel (3-2). El conjunto saguntino comenzó el campeonato con una victoria, encadenó después dos derrotas y un empate, y recuperó la senda del triunfo ante el Utiel.

El objetivo del Sporting Costablanca será recuperar su mejor versión como local y sumar tres puntos que le permitan mantenerse cerca de los puestos altos de este igualado Grupo 6 de Tercera Federación. El duelo comenzará a las 11:30 horas del domingo.

IV Mundialito de Fútbol "Ciudad de Torrevieja"

Torrevieja acogerá los próximos 9, 10 y 11 de octubre el IV Mundialito de Fútbol «Ciudad de Torrevieja», que reunirá en la Ciudad Deportiva a equipos de doce países. La iniciativa está organizada por la Concejalía de Bienestar Social y Pangea, a cargo de la empresa Maigmo Servicios S.L., y cuenta con la colaboración de la Concejalía de Deportes.

Bajo el lema «Integración a través del Deporte», el Mundialito tiene como objetivo favorecer el encuentro entre personas y comunidades de diferentes procedencias a través del fútbol. Durante tres jornadas, participantes y aficionados compartirán una programación que combinará la competición deportiva con actividades destinadas a promover la convivencia y la participación.

En esta cuarta edición participarán equipos de Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Perú, Polonia, España, Paraguay, Ucrania, Senegal, Uruguay y Marruecos. Esta diversidad de procedencias permitirá convertir los terrenos de juego en un espacio de encuentro en el que compartir experiencias y estrechar vínculos entre las comunidades que conviven en Torrevieja.

El torneo fomentará valores como el respeto, la igualdad y el compañerismo, con el propósito de contribuir a superar barreras y favorecer la integración social. El fútbol será así una herramienta para acercar a personas de distintas culturas y facilitar su participación en la vida de la ciudad.

Desde Pangea se destaca la importancia de consolidar este proyecto como una cita deportiva y social abierta a la ciudadanía, que ofrece una oportunidad para reforzar la convivencia y reconocer la diversidad cultural del municipio.

El Mundialito se desarrollará en la Ciudad Deportiva con los siguientes horarios:

-Viernes 9 de octubre: de 9:30 a 14:00 horas.

-Sábado 10 de octubre: de 9:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 20:00 horas.

-Domingo 11 de octubre: de 9:30 a 14:00 horas.

El Ayuntamiento de Torrevieja invita a los vecinos y vecinas de la ciudad y de toda la comarca a acompañar a los equipos participantes y disfrutar de estas tres jornadas de deporte, convivencia y celebración de la diversidad.