La Generalitat recibe 11 ofertas para redactar el proyecto de ampliación de la CV-95 entre Orihuela y Torrevieja

La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha recibido un total de 11 ofertas para redactar el proyecto básico y toda la documentación técnica, económica y administrativa necesaria para impulsar la futura ampliación de la CV-95 entre Orihuela y Torrevieja.

El contrato, licitado el pasado mes de abril, constituye el paso previo a la futura ejecución de esta infraestructura estratégica para la movilidad de la Vega Baja. Su finalidad es definir técnicamente la actuación, estudiar las distintas alternativas de mejora de la vía y diseñar el modelo concesional con el que se desarrollará posteriormente la obra pública.

Tras finalizar el plazo de presentación de ofertas el pasado 14 de mayo, este lunes se ha procedido a la apertura del sobre administrativo. En total concurren 11 propuestas, de las cuales ocho corresponden a uniones temporales de empresas (UTE) y tres han sido presentadas por compañías que concurren en solitario. Entre las aspirantes figuran ingenierías de primer nivel junto a consultoras especializadas en auditoría, gestión de riesgos y asesoramiento fiscal.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha valorado positivamente la elevada participación empresarial y ha señalado que “el interés mostrado por ingenierías de grandísimo nivel es importantísimo”. Asimismo, ha añadido que “las 11 ofertas presentadas son una buena muestra de que el proyecto contará con un buen redactor”.

Martínez Mus ha remarcado además que se trata de “un proyecto muy ilusionante para toda la Vega Baja y también para la Generalitat” y ha asegurado que “es objetivo de la legislatura avanzar pasos en ese camino”. En este sentido, ha destacado que “es un trámite fundamental que el proyecto contemple todas las expectativas que tanto tiempo está esperando esa comarca” y ha mostrado su “ilusión de ver el siguiente paso cumplido”.

Contrato valorado en 1,3 millones de euros

El contrato, valorado en 1.317.969 euros, permitirá redactar el proyecto básico, estudiar las diferentes alternativas de actuación y elaborar toda la documentación necesaria para licitar posteriormente la concesión de obra pública. Entre las opciones que se analizarán figuran el desdoblamiento de la carretera y la ejecución de variantes para reducir el tráfico en los núcleos urbanos.

La actuación afecta a un trazado de aproximadamente 26,5 kilómetros que atraviesa o bordea municipios como Orihuela, Bigastro, Jacarilla y San Miguel de Salinas. Actualmente, la CV-95 dispone de un único carril por sentido y soporta una elevada intensidad de tráfico, especialmente durante los meses de verano, cuando aumenta considerablemente la población de la comarca.

Asimismo, los estudios incluidos en este contrato servirán para analizar la viabilidad técnica, económica y ambiental de la actuación y estructurar la futura concesión de una infraestructura cuya inversión global rondará los 180 millones de euros.

Este jueves 21 de mayo está prevista la apertura de las ofertas técnicas, que serán remitidas a la Dirección General de Infraestructuras de Transporte Terrestre para su valoración.