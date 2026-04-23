Almoradí licita las obras para el futuro Hospital de Día de Salud Mental Infanto-Juvenil de carácter comarcal

El Ayuntamiento de Almoradí ha sacado a licitación las obras de ampliación y adecuación del edificio que albergará el futuro Hospital de Día de Salud Mental Infanto‑Juvenil, con un presupuesto de más de 1,4 millones de euros y un plazo de presentación de ofertas abierto hasta el 4 de mayo.

El nuevo recurso se ubicará en la parcela de la terminal de autobuses, compatibilizando su funcionamiento con los servicios propios de la estación. La infraestructura contará con áreas administrativas, asistenciales y de terapias, y prestará atención especializada en salud mental a niños, niñas y adolescentes de toda la Vega Baja.

El proyecto refuerza el papel de Almoradí como referente sociosanitario comarcal y responde a una necesidad prioritaria en materia de salud mental. La alcaldesa de Almoradí, María Gómez, subraya que esta actuación “supone un paso muy importante para reforzar el compromiso de Almoradí como una ciudad de servicios” y destaca que el proyecto responde a una “realidad cada vez más evidente”. Por su parte, la concejala de Sanidad y Servicios Sociales, Nuria Follana, ha remarcado la importancia social y asistencial del proyecto.

Licitación en Orihuela del nuevo contrato del servicio de limpieza de edificios municipales y centros educativos

El Ayuntamiento de Orihuela ha sacado a licitación el nuevo contrato del servicio de limpieza de edificios municipales y centros educativos , con un presupuesto de 20,7 millones de euros para cinco años, lo que supone una inversión anual de algo más de 4,1 millones de euros. El contrato permitirá regularizar y estabilizar un servicio considerado esencial para el funcionamiento diario del municipio.

El concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde, ha señalado que el nuevo contrato dará cobertura a la práctica totalidad de edificios municipales, incluyendo dependencias administrativas, centros educativos, instalaciones deportivas y otros espacios públicos, con limpieza de aulas, despachos, aseos, zonas comunes y espacios exteriores.

El servicio se organizará mediante tareas diarias, semanales y periódicas, con capacidad para atender necesidades extraordinarias o eventos. El contrato prevé más de 135.000 horas anuales de limpieza, contempla la subrogación de cerca de 90 trabajadores y permite reforzar el servicio cuando sea necesario. Además, incorpora cláusulas sociales, como la contratación de personas de colectivos vulnerables, así como criterios de calidad, sostenibilidad y flexibilidad, para adaptarse a la evolución y necesidades del municipio.