la II Immperium Cup reunirá en la Vega Baja a 162 equipos y 32 canteras profesionales de fútbol

El Ayuntamiento de Almoradí ha acogido la presentación oficial de la segunda edición de la Imperium Cup, un torneo internacional de fútbol base que se celebrará del 12 al 14 de junio y que volverá a convertir a la Vega Baja en uno de los grandes referentes nacionales del deporte base.

En el acto han participado la concejal de Deportes de Almoradí, Carmen Berná; la concejal de Deportes de Los Montesinos, Ana Belén Juárez; el concejal de Deportes de Rojales, Pedro Llopis; el alcalde de Algorfa, Manuel Ros; el alcalde de Formentera del Segura, Francisco Cano; los organizadores José Luis Polo y Ayo y la alcaldesa de Almoradí, María Gómez.

La edición de este año crece tanto en número de sedes como de participantes, incorporando por primera vez a los municipios de Formentera del Segura y Los Montesinos, que se suman a Almoradí, Rojales y Algorfa como escenarios del torneo.

La Imperium Cup reunirá este año a 162 equipos, 32 canteras profesionales, más de 2.400 jugadores, alrededor de 400 miembros de cuerpos técnicos y más de 6.000 espectadores durante tres días de competición en los que se disputarán un total de 542 partidos.

Entre los clubes participantes figuran algunas de las canteras más importantes del fútbol nacional e internacional como Real Madrid CF, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla FC, Real Betis, Villarreal CF, Valencia CF, Elche CF, Getafe CF, Levante UD, SL Benfica o Panathinaikos FC.

Cada municipio acogerá una categoría distinta. Rojales será sede de la categoría Alevín de segundo año con 36 equipos; Formentera del Segura albergará la categoría Alevín de primer año con 30 equipos; Almoradí acogerá la categoría Benjamín de segundo año con otros 36 equipos; Los Montesinos será sede de Benjamín de primer año con 30 equipos; y Algorfa recibirá la categoría Prebenjamín de segundo año con 30 equipos participantes.

Durante la presentación, todos los representantes municipales destacaron la importancia de este torneo no solo desde el punto de vista deportivo, sino también turístico, económico y social, subrayando además el impacto que supone para los jóvenes futbolistas poder competir frente a algunas de las mejores canteras del panorama nacional e internacional.

La alcaldesa de Almoradí, María Gómez, ha destacado la satisfacción de que la comarca continúe creciendo de forma conjunta a través de eventos deportivos de primer nivel, poniendo en valor “el trabajo en red entre municipios” y la oportunidad que supone para dar visibilidad al interior de la Vega Baja.

Por su parte, los organizadores han puesto el foco en el crecimiento experimentado por el torneo respecto a su primera edición, pasando de 96 a 162 equipos y consolidándose como uno de los eventos de fútbol base de referencia a nivel nacional.

Desde el Ayuntamiento de Almoradí se ha querido agradecer especialmente el trabajo de la organización, así como la colaboración entre administraciones para hacer posible un evento que volverá a situar a la comarca de la Vega Baja en el centro del deporte base nacional e internacional.