El Orihuela CF acelera su reconstrucción con dos esperadas renovaciones y tres fichajes de renombre en la categoría

El Orihuela CF continúa dando forma a su plantilla de cara a la próxima temporada en Segunda Federación y ha comenzado el verano con una batería de movimientos que refuerzan tanto la continuidad del bloque como la llegada de futbolistas contrastados para elevar el nivel competitivo del equipo.

La entidad amarilla ha confirmado las renovaciones del guardameta Eloy Moreno y del delantero Javi Solsona, dos futbolistas con marcado sentimiento oriolano, además de anunciar las incorporaciones del defensa central Javi Ramírez, el centrocampista Dani Satoca y el lateral izquierdo Tala.

Uno de los movimientos más celebrados por la afición es la continuidad de Eloy Moreno. El portero oriolano, nacido en 2005 y formado en la cantera del club, seguirá perteneciendo a la disciplina escorpiona después de completar su regreso a Los Arcos. Moreno pasó por las categorías inferiores del Orihuela antes de continuar su formación en la estructura de la SD Huesca, donde llegó a competir con el filial e incluso a entrar en la dinámica del primer equipo. Posteriormente militó en el CD Binéfar antes de regresar a la entidad amarilla. Su renovación garantiza al club la presencia de uno de los guardametas jóvenes con mayor proyección de la provincia.

También continuará en la plantilla Javi Solsona, uno de los referentes ofensivos del equipo. El delantero centro, nacido en Orihuela en 1998 y con una imponente estatura de 1,94 metros, regresó la pasada temporadaa su ciudad para liderar el ataque amarillo. A lo largo de su carrera ha defendido las camisetas del Europa FC de Gibraltar, Lorca Deportiva y Yeclano Deportivo, acumulando experiencia en categorías nacionales. Su capacidad para fijar centrales, el juego aéreo y el gol convierten su renovación en una de las operaciones estratégicas del verano para el conjunto escorpión.

En el capítulo de incorporaciones destaca la llegada de Dani Satoca. El centrocampista aterriza en Los Arcos procedente del Yeclano Deportivo, conjunto con el que ha competido en categorías superiores y donde se consolidó como un futbolista de gran recorrido, capacidad organizativa y criterio con balón. Su fichaje aporta experiencia, equilibrio y liderazgo a una medular que el Orihuela pretende convertir en una de las más competitivas del grupo. Diversas informaciones apuntan a que el jugador contaba con propuestas de otros clubes importantes de Segunda Federación antes de decidirse por el proyecto oriolano.

La defensa también recibe un importante refuerzo con la incorporación de Javi Ramírez. El nuevo central amarillo llega del UCAM Murcia donde fue capitán y titular indiscutible, para fortalecer una línea defensiva que busca dar un salto de calidad y aumentar la competencia interna. El club confía en que su experiencia y capacidad para actuar en el eje de la zaga aporten solidez a un equipo que pretende consolidarse en la categoría y pelear por objetivos ambiciosos.

A estos movimientos se suma el fichaje de Tala, lateral izquierdo titular en el Extremadura que acaba de ascender a Primera Federación, que reforzará una posición considerada prioritaria por la dirección deportiva. Su llegada permitirá al técnico disponer de mayores alternativas en el carril zurdo y aumentar la profundidad ofensiva por banda, una de las facetas que el club pretende potenciar en la próxima campaña.

Con estas cinco operaciones, el Orihuela CF continúa perfilando una plantilla que combinará juventud, identidad local y experiencia competitiva. La renovación de jugadores vinculados al club como Eloy Moreno y Javi Solsona, junto a la llegada de refuerzos contrastados como Dani Satoca, Javi Ramírez y Tala, evidencian la intención de la entidad amarilla de construir un proyecto sólido para aspirar a las posiciones de privilegio en la Segunda Federación durante la temporada 2026/27.