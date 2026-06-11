Abre sus puertas 'Paseo del Mar', el nuevo destino de ocio, gastronomía y entretenimiento junto al puerto de Torrevieja

Torrevieja inaugura este jueves con un acto que arranca a las 20 horas ‘Paseo del Mar’, el nuevo espacio de ocio, gastronomía y entretenimiento situado junto al puerto, que nace tras una inversión superior a los 60 millones de euros y con la previsión de generar más de 400 empleos.

Se trata de un proyecto que aspira a convertirse en uno de los principales referentes de la oferta turística y de restauración de la Costa Blanca, aunque las obras municipales de su entorno, con muy pocas excepciones como es el caso de la explanada a donde regresará la feria de atracciones, continúan en marcha.

Está prevista la asistencia a la inauguración oficial de esta tarde del president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, junto al empresario Enrique Riquelme al frente del grupo de mercantiles de la comarca como concesionarias de este centro de ocio, y al alcalde, Eduardo Dolón, que califica esta jornada de “histórica” con la inauguración de "uno de los principales símbolos de la nueva Torrevieja”.

‘Paseo del Mar’ quedará abierto al público en general tras el acto de inauguración oficial a partir de las 21.30 horas de este jueves. Uno de los espectáculos que se han preparado es un show de luces con drones a partir de las 22.30 horas. Además, este primer fin de semana de apertura de ‘Paseo del Mar’ contará con una programación especial de bienvenida para los nuevos clientes.